Автодилеры Сибири

«Континент Сибирь» представляет вашему вниманию самые свежие новости автодилерского бизнеса Сибири, регулярные аналитические обзоры рынка, рейтинги автодилеров региона, интервью с первыми лицами автодилеров и дистрибьюторов, информацию о последних автоновинках и их тест-драйвы, а также портреты региональных автосалонов.

АВТОСАЛОНЫ

Дилерский центр «ФАСТАР»

«Фастар»: 2 года под знаком непрерывного развития и заботы о клиенте

Дилерские центры
Александр Резников
 
Дилерский центр компании «Фастар» в Новосибирске на улице Станционная, 88 в конце 2018 года отметил двухлетие. За этот период был проделан громадный путь: компании удалось преобразовать типовой мультибрендовый автосалон в удобный полнофункциональный автокомплекс, где можно получить все виды доступных...
Дилерские центры

«Альбион Моторс»: в новом дилерском центре и с новыми наградами

Александр Резников
 
2019 год был ознаменован для компании «Альбион Моторс» сразу двумя знаковыми событиями: долгожданным запуском полнофункционального дилерского центра марок в Новосибирске, а также получением от...
Автосалон «Центр НСК» является полноправным участником дилерской сети KIA в России и СНГ
Дилерские центры

KIA укрепляет позиции: в Новосибирске торжественно открылся дилерский центр компании «Центр...

Дмитрий Катаев
 
8 апреля в Новосибирске прошло торжественно открытие дилерского центра KIA компании «Центр НСК». Новый салон стал уже третьим для города, однако его запуск является...
Бизнес

За покупкой и обслуживанием Toyota и Lexus – к официальному дилеру...

Дмитрий Катаев
 
Сложная экономическая ситуация 2009-2010 гг. и 2015-2016 гг. послужила причиной ухода с рынка многих крупных и мелких сибирских автодилеров. Компания «Авто Плюс Омск» не...
Бизнес

BMW БАРС: все только начинается

Александр Резников
 
Марка BMW по итогам 12 месяцев 2017 года и 1 квартала 2018 года сумела уверенно занять первое место по объемам продаж в Омской области...
«ЭлитАвто Сибирь» — официальный дилер BMW в Новосибирске
Бизнес

BMW ЭлитАвто Сибирь – ваш надежный партнер в премиум-сегменте

Евгений Козьмин
 
Красноярский «Медведь-Холдинг» продолжает активно наращивать позиции в Сибири. Входящая в его состав компания «ЭлитАвто Сибирь» — официальный дилер BMW в Новосибирске — 21 января 2017 года была удостоена...

ТЕСТ-ДРАЙВЫ

BMW X7

BMW: масштабные премьеры в Новосибирске

Стиль жизни
Михаил Фокин
 
Две ярких премьеры состоялись 30-31 марта в дилерском центре «ЭлитАвто Сибирь»: дебют самого ожидаемого автомобиля в линейке BMW – полноразмерного кроссовера BMW X7 и презентация обновленного седана представительского класса 7 серии. Самая энергичная часть программы для почитателей марки -...
Авто

Почувствовать дыхание Каталонии за рулем Kodiaq

Александр Резников
 
В начале этого года в Нижнем Новгороде стартовало производство кроссовера Skoda Kodiaq. Долгожданный шаг чешской марки привел к значительному всплеску интереса к модели, что...
Авто

ФОТОБАНК. JAGUAR LAND ROVER DAY прошел в Новосибирске

Дмитрий Катаев
 
1 июля в Новосибирске на территории «Жуковки»  прошел JAGUAR LAND ROVER DAY. Это мероприятие  организовал для клиентов официальный дилер марок в Новосибирске и Барнауле – «Альбион-Моторс», а...
Mitsubishi Road Show 2018
Авто

Mitsubishi Road Show 2018: На пределе возможного 

Валерий Плотницкий
 
Mitsubishi Road Show стало ярким незабываемым подарком в день 125-летия Новосибирска для всех ценителей современных внедорожников. На одной из праздничных площадок в центре города...
Новости компаний

Honda проводит большой тест-райд новых мотоциклов в Новосибирске

Дмитрий Катаев
 
C 30 мая по 5 июня 2018 года состоится большой тест-райд Honda в Новосибирске — тест-райды на новых мотоциклах Honda. Принять участие в тестовых поездках...
Экстремальный тест-драйв автомобилей Audi «Территория Quattro»
События

Фотобанк. В Новосибирске прошел экстремальный тест-драйв автомобилей Audi «Территория Quattro»

Александр Резников
 
Официальный дилер Audi в Новосибирске – компания «Автомир-Премиум» - 23 февраля, в день защитника отечества провела экстремальный тест-драйв автомобилей Audi «Территория Quattro». Мероприятие проходило...
Авто

Datsun и Арарат

Александр Резников
 
Японский бренд Datsun можно считать, пожалуй, самой молодым из всех автомобильных марок на российском рынке. Несмотря на богатое наследие, бренду, возрожденному силами концерна Renault-Nissan,...
Егор Крылов
Авто

Хозяйкам на заметку, или где счастье?

Егор Крылов
 
Уже несколько месяцев я развлекал себя тест-драйвами автомобилей и обзорами клиентского опыта. Об этом я писал в своих авторских колонках. Вокруг меня концентрировалось много...
Умеют ли местные автодилеры премиум-брендов нормально обслуживать клиентов
Авто

Купить автомобиль у официального дилера. Миссия невыполнима? Часть II: премиум-сегмент

Егор Крылов
 
В своей первой колонке я рассказал о своем опыте взаимодействия с новосибирскими официальными дилерами массовых автобрендов и поговорил о том, почему большинство местных автосалонов,...
Купить автомобиль у официального дилера
Авто

Купить автомобиль у официального дилера. Миссия невыполнима.

Егор Крылов
 
Приобрести новый автомобиль у официального дилера на первый взгляд кажется достаточно простой задачей — при условии, что у вас есть деньги и желание. Так...
Роад-шоу «Легенды Дакара»
Авто

ФОТОБАНК. В городах Сибири прошло роад-шоу «Легенды Дакара»

Александр Резников
 
В Красноярске, Новосибирске и Барнауле прошло роад-шоу «Легенды Дакара», организованное дистрибьютором Mitsubishi в России совместно с официальными дилерами в городах Сибири — «Медведь-Холдингом», «Фастаром»...
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НОВИНКИ

Какие ключевые новинки в премиум-сегменте авторынка выйдут в 2019 году?

Авто
Александр Колпаков
 
Наступивший 2019 год обещает интересные новинки на автомобильном рынке не только в массовом, но и в премиальном сегменте. Часть из них уже была презентована на крупнейших международных автосалонах. О самых важных и знаковых новых моделях премиум-класса, которые появятся в...
Лексус-Новосибирск - Lexus ES 250
Новинки

«Лексус-Новосибирск»: автомобили премиум-сегмента с выгодой до 150 000 рублей*

Дмитрий Катаев
 
Дилерский центр «Лексус-Новосибирск» приглашает действующих и потенциальных клиентов марки познакомиться с новым поколением элегантного бизнес-седана ES, долгожданные продажи которого в России начались 17 сентября. Помимо...
Mitsubishi Road Show 2018
Авто

Mitsubishi Road Show 2018: На пределе возможного 

Валерий Плотницкий
 
Mitsubishi Road Show стало ярким незабываемым подарком в день 125-летия Новосибирска для всех ценителей современных внедорожников. На одной из праздничных площадок в центре города...
Авто

Subaru Legacy и Outback: новые «горячие» новинки в дилерском центре «ФАСТАР»

Валерий Плотницкий
 
Две летние новинки компании Subaru, представленные не так давно в единственном в Новосибирске дилерском центре японской марки — компании «ФАСТАР», — уже пользуются активным интересом покупателей....
Авто

Главные автоновинки 2018 года в премиум-сегменте

Евгений Козьмин и Александр Резников
 
2018 год обещает стать особо урожайным с точки зрения автомобильных новинок, в том числе и в премиум-сегменте. Часть из них были показаны публике еще...
Презентация новой Hyundai Sonata
Новинки

В Новосибирске прошла презентация новой Hyundai Sonata

www.ksonline.ru
 
21 октября официальный дилер Hyundai в Новосибирске — компания «ЭКСПЕРТ-АВТО» — провел презентацию новой Hyundai Sonata.  Новая Sonata призвана развить успех предыдущих поколений модели,...
Новый Land Rover Discovery в Новосибирске
Новинки

Новый Land Rover Discovery в Новосибирске

Александр Резников
 
В мае 2017 года в России стартовали продажи нового поколения Land Rover Discovery. На минувших выходных  официальный дилер марки в Новосибирской области и Алтайском крае...
Авто

Звезды «премиума»

Евгений Козьмин
 
Редакция «КС» представляет ставший уже традиционным обзор новинок в премиум-сегменте автомобильного рынка в 2017 году. Статистика продаж минувшего 2016 года не подтвердила сложившихся ранее тенденций...

В Новосибирске продемонстрировали модельный ряд Bentley

Александр Резников
 
В Новосибирске 10 и 11 сентября прошло мероприятие «Bentley. Be Extraodinary», организованное дистрибьютором марки в России и его единственным официальным дилером за Уралом ─...
Jaguar-F-Pace
Авто

Главные автоновинки в премиум-сегменте 2016 года

Евгений Козьмин
 
Прошедший 2015-й год показал, что ожидания автодилеров от премиум-сегмента как обладающего большей устойчивостью к спаду продаж в условиях кризиса в целом оправдались. Если в...
Volvo XC90

Главные автоновинки в премиум сегменте — 2015

Евгений Козьмин
 
Премиум-сегмент автомобильного рынка на фоне продолжающегося кризиса в российской экономике обладает более устойчивым положением. Покупатели дорогих автомобилей, по оценкам экспертов и участников рынка, обладают...
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АНАЛИТИКА

В чью пользу происходит передел рынка новых легких коммерческих автомобилей?

Авто
Александр Резников
 
Несмотря на принятое компанией Ford решение о сворачивании бизнеса по продаже легковых автомобилей в России, она остается одним из основных игроков сегмента новых легкого коммерческого автотранспорта. Концентрируя усилия на этом сегменте, Ford уже вышел на первые строчки по продажам,...
Авто

Hyundai обогнала KIA и стала самой популярной новой иномаркой в Сибири...

Александр Резников
 
По данным аналитического агентства «АвтоСтат.Инфо», корейская марка Hyundai заняла 1 место по продажам новых иномарок в Сибири по итогам 1 квартала 2019 года.  Напомним,...
Авто

В 1 квартале 2019 года в Сибири продано два новых автомобиля...

Александр Резников
 
По итогам 1 квартала 2019 года в Сибирском федеральном округе было зарегистрировано два новых автомобиля Rolls-Royce, два новых автомобиля Bentley и по одному Ferrari,...
Аналитика

Трое сибирских автодилеров попали в ТОП-100 самых крупных авторитейлеров России

Александр Резников
 
Красноярский «Медведь-Холдинг», омская «Евразия-Моторс» и кузбасский «Сибинпэкс» попали в ТОП-100 самых крупных авторитейлеров России. Рейтинг был составлен федеральным изданием «Автобизнесревю» по итогам 2018 года....
Цены на моторное топливо
Авто

Новосибирскстат рассказал, как менялись цены в марте на моторное топливо

Арина Воробьева
 
Специалисты наблюдали динамику потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в Новосибирске с 18 марта 2019 года по 25 марта 2019 года. Как сообщает...
Авто

10 трендов автодилерского рынка Сибири-2018

Александр Резников
 
Можно ли говорить о полном восстановлении авторынка в Сибири по итогам 2018 года? Кто из производителей показал наиболее впечатляющие темпы роста, а кто стремительно теряет...
Аналитика

Какие автодилеры Сибири стали самыми крупными по итогам 2018 года?

Александр Резников
 
«Континент Сибирь» подвел итоги традиционного рейтинга автодилеров. За основу мы брали данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) и данные агентства «Автостат» по средневзвешенным ценам новых...
Авто

Бремя восстановления рынка

Александр Резников
 
2018 год стал противоречивым годом для сибирского автобизнеса. С одной стороны, долгожданный рост продаж новых автомобилей в регионе на четверть сформировал оптимистичные ожидания и послужил...
РОАД
Авто

Авторынок Сибири: уверенный рост или очередной коллапс?

Александр Резников
 
Первое полугодие 2018 года принесло авторынку долгожданный рост продаж, который затронул практически всех автопроизводителей. Однако уход с рынка отдельных дилеров оказал негативное влияние на ситуацию...
Авто

10 трендов автодилерского рынка Сибири-2017

Александр Резников
 
Авторынок Сибири начал долгожданный процесс восстановления. Количество зарегистрированных в регионе новых автомобилей в 2017 году, по данным агентства «АвтоСтат.Инфо», выросло на целых 20% в...
Красноярскому «Медведь Холдингу» Николая Бякова (на фото справа) удалось войти в ТОП-3 самых крупных дилеров Сибири по показателю доли рынка, и консолидировать 70% всех продаж BMW в СФО.
Авто

Пройти испытание

Александр Месаркишвили
 
Автомобильный рынок Сибири наконец вышел в «плюс». То, чего так долго ждали его участники, свершилось. Однако стоит ли это считать поводом для безграничного оптимизма...
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РЕЙТИНГИ

Трое сибирских автодилеров попали в ТОП-100 самых крупных авторитейлеров России

Аналитика
Александр Резников
 
Красноярский «Медведь-Холдинг», омская «Евразия-Моторс» и кузбасский «Сибинпэкс» попали в ТОП-100 самых крупных авторитейлеров России. Рейтинг был составлен федеральным изданием «Автобизнесревю» по итогам 2018 года. При формировании рейтинга его составители оценивали совокупный уровень продаж новых автомобилей российскими официальными дилерами и...
Аналитика

Какие автодилеры Сибири стали самыми крупными по итогам 2018 года?

Александр Резников
 
«Континент Сибирь» подвел итоги традиционного рейтинга автодилеров. За основу мы брали данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) и данные агентства «Автостат» по средневзвешенным ценам новых...
Новости

Рейтинг крупнейших автодилеров Сибири возглавили омская ГК «Евразия Моторс» и красноярский...

Александр Резников
 
«КС» традиционно составил рейтинг самых крупных автодилеров Сибири. Критерием для ранжирования участников Топ-10, как обычно, является занимаемая дилером доля рынка в основном географическом регионе...
Главное

Рейтинг сибирских автодилеров возглавила омская ГК «Евразия Моторс»

Александр Резников
 
«КС» составил традиционный рейтинг самых крупных автодилеров Сибири. Он сформирован на основе долей рынка авторитейлеров в ключевых регионах присутствия по итогам 2016 года. По итогам...
Новости

ТОП-10 самых крупных автодилеров Сибири возглавил алтайский авторитейлер АНТ

Александр Месаркишвили
 
«КС» составил традиционный рейтинг самых крупных автодилеров Сибири по результатам первого полугодия 2016 года. Критерием для ранжирования участников Топ-10 стала занимаемая дилером доля рынка в...
Алтайскому АНТ удалось удержаться на первом месте среди автодилеров Сибири по показателю доли рынка в основном регионе присутствия
Новости

Кто из автодилеров вошел в рейтинг крупнейших в Сибири?

Александр Месаркишвили
 
«КС» традиционно составил рейтинг самых крупных авторитейлеров региона по результатам 2015 года. В качестве основного критерия стала занимаемая дилером доля рынка в основном регионе...
Новости

Какие автодилеры стали самыми крупными в Сибири в 1 полугодии 2015...

Александр Месаркишвили
 
«КС» составил традиционный рейтинг самых крупных авторитейлеров Сибири по результатам 1 полугодия 2015 года. Критерием для ранжирования участников ТОП-10 стала занимаемая дилером доля рынка...

ИНТЕРВЬЮ

«Дилер должен подстраиваться под изменяющиеся потребности клиентов, чтобы не оказаться за бортом»

Авто
Александр Резников
 
Корейская марка Hyundai по итогам I квартала 2019 года заняла первое место по количеству регистраций новых автомобилей в Сибири среди иностранных брендов, хотя в целом по России занимает вторую строчку. Почему Hyundai стремится диверсифицировать свои продажи по моделям, на что надеется...
Авто

Глава BMW в России: «Нам нужны люди, которые хорошо интегрированы в...

Александр Резников
 
Марке BMW по итогам 2018 года удалось обогнать в Сибири извечного конкурента в лице Mercedes-Benz и занять второе место среди премиум-брендов по количеству проданных...
Генеральный директор ООО «ТМД Фрикшн Евразия» АНДРЕЙ МЕЛЬНИКОВ
Авто

Андрей Мельников: «Мы пришли в Сибирский регион всерьез и надолго»

Иван Петров
 
Крупный японский производитель автокомплектующих Nisshinbo в 2018 году прочно обосновался в Сибири. О дальнейших планах по развитию в регионе, принципах сбытовой политики и ситуации...
Авто

«Успешность или неуспешность сотрудничества определяется умением и желанием партнеров выполнять поставленные...

Александр Резников
 
По данным «Автостат.Инфо», компания KIA по итогам 2018 года заняла первое место по продажам новых автомобилей в Сибири среди иномарок. Рекордсменом марку можно считать и...
Авто

За покупкой и обслуживанием автомобиля Lexus — к официальному дилеру в...

Дмитрий Катаев
 
Тюменская группа компаний «Восток Моторс» вышла на новосибирский рынок с брендом Lexus в 2018 году. За короткие сроки она смогла не только восстановить позиции популярного...
Авто

Сергей Нощик: «Важно сосредоточиться на работе с брендами, с которыми достигается...

Александр Резников
 
Красноярская группа компаний «СИАЛАВТО» в этом году празднует свое 15-летие. Имея в своем арсенале всего 2 бренда – Renault и KIA – группе компаний...
Авто

«У менеджмента нет установки от акционеров продать бизнес, получить кэш и...

Александр Резников
 
В интервью «Континенту Сибирь» директор по развитию ГК «Автомир» СЕРГЕЙ ВЯТЧЕНКОВ рассказал, правда ли, что в будущем автодилеры будут зарабатывать на Big Data, не...
Андрей Бец
Авто

«Я «мерседесовец» до глубины души и сердца, и, наверное, уже не...

Александр Резников
 
Автодилеров Новосибирска, основанных в 90-е годы, переживших все экономические кризисы и продолжающих работать сегодня, можно пересчитать по пальцам одной руки. Основатель и председатель совета...
Авто

«Сейчас уже кажется каменным веком ловить такси рукой»

Алена Вочковская
 
Еще недавно в Новосибирске не предоставлялись услуги каршеринга, однако теперь на этом рынке появились не только местные игроки, но и федеральные. Уже в феврале...
Авто

«У нас далеко идущие планы по работе с маркой Audi»

Александр Резников
 
В конце 2017 года в Новосибирске открылся новый официальный дилер немецкой марки Audi. Им стала группа компаний «Автомир» — один из крупнейших федеральных игроков в...
Авто

Маркетинг как двигатель рынка

Надежда Рыжкина и Александр Резников
 
Как вести себя на рынке, где еще до недавнего времени маркетинга попросту не существовало? Что ответить потенциальному партнеру, который уверен, что ваша франшиза не...

СЕРВИС

Кузовной сервис «Сибирские Моторы»

«Сибирские Моторы» — рекомендуемый кузовной сервис в Новосибирске

Автосервис
Иван Петров
 
Куда обратиться для восстановления автомобиля после ДТП? Где можно быстро и недорого избавиться от вмятин, трещин, царапин на кузове и обвесе? Кто берется решать нестандартные кузовные проблемы — такие, от которых зачастую отказываются — и делает это эффективно и качественно? В последнее...
Автосервис

Новосибирская сеть Fit Service планирует за 2 года открыть более 10...

Дмитрий Катаев
 
Федеральная сеть СТО Fit Service пополнила список городов своего присутствия, выйдя в Санкт-Петербург. Как сообщили «КС» в компании, сейчас в городе открыта одна станция...
Данил Соловьев выведет FIT Service в Казахстан
Авто

Новосибирская сеть станций постгарантийного обслуживания автомобилей FIT Service выйдет в Казахстан

Александр Резников
 
Основанная в Новосибирске федеральная сеть FIT Service, являющаяся дочерней структурой крупного дистрибьютора автозапчастей в России — компании ROSSKO, намерена в скором времени выйти в...
Авто

В запуск новых станций новосибирской сети FIT Service будет вложено 64...

Александр Резников
 
Федеральная сеть станцией постгарантийного обслуживания автомобилей FIT Service в течение октября планирует откроет по франшизе новые станции техобслуживания в 12 городах России. Информацию об...
Авто

«Альбион Моторс»: доверяйте профессионалам

Валерий Плотницкий
 
Каждый владелец Jaguar или Land Rover убежден: качественнее и надежнее их автомобиля не найти. И это вполне справедливо. Неслучайно известный телеведущий Джереми Кларксон, в...
Авто

Баварский сервис

Александр Резников и Евгений Козьмин
 
«КС» продолжает серию публикаций, посвященных качеству сервиса премиальных автомобильных брендов в Новосибирске.  Ранее клиенты марок Audi и Mercedes-Benz делились с нами тем, что их...
Фото Андрея Баулина
Авто

Звезда расходов?

Александр Резников
 
«КС» продолжает серию публикаций, посвященных качеству сервиса премиальных автомобильных брендов в Новосибирске.  Ранее мы уже рассмотрели бренд Audi, проблемы, с которыми сталкиваются ее сибирские...
Авто

Маркетинг как двигатель рынка

Надежда Рыжкина и Александр Резников
 
Как вести себя на рынке, где еще до недавнего времени маркетинга попросту не существовало? Что ответить потенциальному партнеру, который уверен, что ваша франшиза не...
Авто

Сервис с четырьмя кольцами

Александр Резников
 
«КС» готовит серию публикаций, посвященных сервису премиальных автомобильных брендов в Новосибирске.  В первом материале нового цикла редакция рассмотрит марку Audi, которой хронически не везет...
Авто

Вышедшая из Новосибирска сеть Fit Service открыла 50-ую станцию в России

Александр Резников
 
Вышедшая из Новосибирска федеральная сеть сервисов постгарантийного обслуживания автомобилей Fit Service запустила 50-ую по счету станцию в России во Владивостоке. Сейчас компания представлена в...
Автосервис

На пересечении «гаражей» и автодилеров

Континент Сибирь Портал
 
До недавнего времени на рынке практически не было крупных игроков, которые бы объединили сильные стороны двух ключевых категорий — гаражных сервисов с точки зрения доступности услуг, сервисов официальных дилеров с точки зрения стандартов и квалификации оказываемых услуг. Именно такую цель наметила компания Fit Service, выйдя на рынок в 2008 году.
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Ущерб от крупного пожара в автосалонах Кузбасса оценили в 30 миллионов...

Авто  
Кузовной сервис «Сибирские Моторы»

«Сибирские Моторы» — рекомендуемый кузовной сервис в Новосибирске

Автосервис  

Крупный пожар в Кузбассе: горят автосалоны ГК «Сибинпэкс»

Авто  

Новосибирский дилер Harley-Davidson вышел в Татарстан

Авто  

Немецкая марка Opel решила повременить с выходом в Сибирь

Авто  

Основатель «МАКС Моторс» заплатит миллион по долгам автодилера

Авто  

Какие автобренды стали лучшими с точки зрения дилеров?

Авто  
Еще один автосалон ООО «Макс Моторс Проект» ушел с молотка

Еще один автосалон группы компаний «Макс Моторс» ушел с молотка

Авто  
Здание, где ранее располагался автосалон «Макс Моторс Лада», сменило владельца

Здание, где располагался автосалон «Макс Моторс Лада», сменило владельца

Авто  

Казахстанский дилер Nissan, Renault, Subaru и Mercedes-Benz выходит в Новосибирск

Авто  

Почему Ford уходит с легковыми моделями из России, что делать дилерам...

Авто  

Ford сворачивает производство и покидает рынок легковых автомобилей России

Авто  

В Красноярске открывается третий дилерский центр KIA

Авто  

Официальный дилер Porsche, KIA, Skoda в Новосибирске добавил в портфель Geely

Авто  

Основатель компании «Фастар» стал дилером Volvo в Самаре

Авто  
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