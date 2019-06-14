До недавнего времени на рынке практически не было крупных игроков, которые бы объединили сильные стороны двух ключевых категорий — гаражных сервисов с точки зрения доступности услуг, сервисов официальных дилеров с точки зрения стандартов и квалификации оказываемых услуг. Именно такую цель наметила компания Fit Service, выйдя на рынок в 2008 году.