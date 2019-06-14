«Континент Сибирь» представляет вашему вниманию самые свежие новости автодилерского бизнеса Сибири, регулярные аналитические обзоры рынка, рейтинги автодилеров региона, интервью с первыми лицами автодилеров и дистрибьюторов, информацию о последних автоновинках и их тест-драйвы, а также портреты региональных автосалонов.
Дилерский центр компании «Фастар» в Новосибирске на улице Станционная, 88 в конце 2018 года отметил двухлетие. За этот период был проделан громадный путь: компании удалось преобразовать типовой мультибрендовый автосалон в удобный полнофункциональный автокомплекс, где можно получить все виды доступных...
2019 год был ознаменован для компании «Альбион Моторс» сразу двумя знаковыми событиями: долгожданным запуском полнофункционального дилерского центра марок в Новосибирске, а также получением от...
8 апреля в Новосибирске прошло торжественно открытие дилерского центра KIA компании «Центр НСК». Новый салон стал уже третьим для города, однако его запуск является...
Сложная экономическая ситуация 2009-2010 гг. и 2015-2016 гг. послужила причиной ухода с рынка многих крупных и мелких сибирских автодилеров. Компания «Авто Плюс Омск» не...
Марка BMW по итогам 12 месяцев 2017 года и 1 квартала 2018 года сумела уверенно занять первое место по объемам продаж в Омской области...
Красноярский «Медведь-Холдинг» продолжает активно наращивать позиции в Сибири. Входящая в его состав компания «ЭлитАвто Сибирь» — официальный дилер BMW в Новосибирске — 21 января 2017 года была удостоена...
Две ярких премьеры состоялись 30-31 марта в дилерском центре «ЭлитАвто Сибирь»: дебют самого ожидаемого автомобиля в линейке BMW – полноразмерного кроссовера BMW X7 и презентация обновленного седана представительского класса 7 серии. Самая энергичная часть программы для почитателей марки -...
В начале этого года в Нижнем Новгороде стартовало производство кроссовера Skoda Kodiaq. Долгожданный шаг чешской марки привел к значительному всплеску интереса к модели, что...
1 июля в Новосибирске на территории «Жуковки» прошел JAGUAR LAND ROVER DAY. Это мероприятие организовал для клиентов официальный дилер марок в Новосибирске и Барнауле – «Альбион-Моторс», а...
Mitsubishi Road Show стало ярким незабываемым подарком в день 125-летия Новосибирска для всех ценителей современных внедорожников.
На одной из праздничных площадок в центре города...
C 30 мая по 5 июня 2018 года состоится большой тест-райд Honda в Новосибирске — тест-райды на новых мотоциклах Honda.
Принять участие в тестовых поездках...
Официальный дилер Audi в Новосибирске – компания «Автомир-Премиум» - 23 февраля, в день защитника отечества провела экстремальный тест-драйв автомобилей Audi «Территория Quattro». Мероприятие проходило...
Японский бренд Datsun можно считать, пожалуй, самой молодым из всех автомобильных марок на российском рынке. Несмотря на богатое наследие, бренду, возрожденному силами концерна Renault-Nissan,...
Уже несколько месяцев я развлекал себя тест-драйвами автомобилей и обзорами клиентского опыта. Об этом я писал в своих авторских колонках. Вокруг меня концентрировалось много...
В своей первой колонке я рассказал о своем опыте взаимодействия с новосибирскими официальными дилерами массовых автобрендов и поговорил о том, почему большинство местных автосалонов,...
Приобрести новый автомобиль у официального дилера на первый взгляд кажется достаточно простой задачей — при условии, что у вас есть деньги и желание. Так...
В Красноярске, Новосибирске и Барнауле прошло роад-шоу «Легенды Дакара», организованное дистрибьютором Mitsubishi в России совместно с официальными дилерами в городах Сибири — «Медведь-Холдингом», «Фастаром»...
Наступивший 2019 год обещает интересные новинки на автомобильном рынке не только в массовом, но и в премиальном сегменте. Часть из них уже была презентована на крупнейших международных автосалонах. О самых важных и знаковых новых моделях премиум-класса, которые появятся в...
Дилерский центр «Лексус-Новосибирск» приглашает действующих и потенциальных клиентов марки познакомиться с новым поколением элегантного бизнес-седана ES, долгожданные продажи которого в России начались 17 сентября. Помимо...
Mitsubishi Road Show стало ярким незабываемым подарком в день 125-летия Новосибирска для всех ценителей современных внедорожников.
На одной из праздничных площадок в центре города...
Две летние новинки компании Subaru, представленные не так давно в единственном в Новосибирске дилерском центре японской марки — компании «ФАСТАР», — уже пользуются активным интересом покупателей....
2018 год обещает стать особо урожайным с точки зрения автомобильных новинок, в том числе и в премиум-сегменте. Часть из них были показаны публике еще...
21 октября официальный дилер Hyundai в Новосибирске — компания «ЭКСПЕРТ-АВТО» — провел презентацию новой Hyundai Sonata.
Новая Sonata призвана развить успех предыдущих поколений модели,...
В мае 2017 года в России стартовали продажи нового поколения Land Rover Discovery. На минувших выходных официальный дилер марки в Новосибирской области и Алтайском крае...
Редакция «КС» представляет ставший уже традиционным обзор новинок в премиум-сегменте автомобильного рынка в 2017 году.
Статистика продаж минувшего 2016 года не подтвердила сложившихся ранее тенденций...
В Новосибирске 10 и 11 сентября прошло мероприятие «Bentley. Be Extraodinary», организованное дистрибьютором марки в России и его единственным официальным дилером за Уралом ─...
Прошедший 2015-й год показал, что ожидания автодилеров от премиум-сегмента как обладающего большей устойчивостью к спаду продаж в условиях кризиса в целом оправдались. Если в...
Премиум-сегмент автомобильного рынка на фоне продолжающегося кризиса в российской экономике обладает более устойчивым положением. Покупатели дорогих автомобилей, по оценкам экспертов и участников рынка, обладают...
Несмотря на принятое компанией Ford решение о сворачивании бизнеса по продаже легковых автомобилей в России, она остается одним из основных игроков сегмента новых легкого коммерческого автотранспорта. Концентрируя усилия на этом сегменте, Ford уже вышел на первые строчки по продажам,...
По данным аналитического агентства «АвтоСтат.Инфо», корейская марка Hyundai заняла 1 место по продажам новых иномарок в Сибири по итогам 1 квартала 2019 года. Напомним,...
По итогам 1 квартала 2019 года в Сибирском федеральном округе было зарегистрировано два новых автомобиля Rolls-Royce, два новых автомобиля Bentley и по одному Ferrari,...
Красноярский «Медведь-Холдинг», омская «Евразия-Моторс» и кузбасский «Сибинпэкс» попали в ТОП-100 самых крупных авторитейлеров России. Рейтинг был составлен федеральным изданием «Автобизнесревю» по итогам 2018 года....
Специалисты наблюдали динамику потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в Новосибирске с 18 марта 2019 года по 25 марта 2019 года.
Как сообщает...
Можно ли говорить о полном восстановлении авторынка в Сибири по итогам 2018 года? Кто из производителей показал наиболее впечатляющие темпы роста, а кто стремительно теряет...
«Континент Сибирь» подвел итоги традиционного рейтинга автодилеров. За основу мы брали данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) и данные агентства «Автостат» по средневзвешенным ценам новых...
2018 год стал противоречивым годом для сибирского автобизнеса. С одной стороны, долгожданный рост продаж новых автомобилей в регионе на четверть сформировал оптимистичные ожидания и послужил...
Первое полугодие 2018 года принесло авторынку долгожданный рост продаж, который затронул практически всех автопроизводителей. Однако уход с рынка отдельных дилеров оказал негативное влияние на ситуацию...
Авторынок Сибири начал долгожданный процесс восстановления. Количество зарегистрированных в регионе новых автомобилей в 2017 году, по данным агентства «АвтоСтат.Инфо», выросло на целых 20% в...
Автомобильный рынок Сибири наконец вышел в «плюс». То, чего так долго ждали его участники, свершилось. Однако стоит ли это считать поводом для безграничного оптимизма...
Красноярский «Медведь-Холдинг», омская «Евразия-Моторс» и кузбасский «Сибинпэкс» попали в ТОП-100 самых крупных авторитейлеров России. Рейтинг был составлен федеральным изданием «Автобизнесревю» по итогам 2018 года.
При формировании рейтинга его составители оценивали совокупный уровень продаж новых автомобилей российскими официальными дилерами и...
«Континент Сибирь» подвел итоги традиционного рейтинга автодилеров. За основу мы брали данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) и данные агентства «Автостат» по средневзвешенным ценам новых...
«КС» традиционно составил рейтинг самых крупных автодилеров Сибири. Критерием для ранжирования участников Топ-10, как обычно, является занимаемая дилером доля рынка в основном географическом регионе...
«КС» составил традиционный рейтинг самых крупных автодилеров Сибири. Он сформирован на основе долей рынка авторитейлеров в ключевых регионах присутствия по итогам 2016 года.
По итогам...
«КС» составил традиционный рейтинг самых крупных автодилеров Сибири по результатам первого полугодия 2016 года. Критерием для ранжирования участников Топ-10 стала занимаемая дилером доля рынка в...
«КС» традиционно составил рейтинг самых крупных авторитейлеров региона по результатам 2015 года. В качестве основного критерия стала занимаемая дилером доля рынка в основном регионе...
«КС» составил традиционный рейтинг самых крупных авторитейлеров Сибири по результатам 1 полугодия 2015 года. Критерием для ранжирования участников ТОП-10 стала занимаемая дилером доля рынка...
Корейская марка Hyundai по итогам I квартала 2019 года заняла первое место по количеству регистраций новых автомобилей в Сибири среди иностранных брендов, хотя в целом по России занимает вторую строчку. Почему Hyundai стремится диверсифицировать свои продажи по моделям, на что надеется...
Марке BMW по итогам 2018 года удалось обогнать в Сибири извечного конкурента в лице Mercedes-Benz и занять второе место среди премиум-брендов по количеству проданных...
Крупный японский производитель автокомплектующих Nisshinbo в 2018 году прочно обосновался в Сибири. О дальнейших планах по развитию в регионе, принципах сбытовой политики и ситуации...
По данным «Автостат.Инфо», компания KIA по итогам 2018 года заняла первое место по продажам новых автомобилей в Сибири среди иномарок. Рекордсменом марку можно считать и...
Тюменская группа компаний «Восток Моторс» вышла на новосибирский рынок с брендом Lexus в 2018 году. За короткие сроки она смогла не только восстановить позиции популярного...
Красноярская группа компаний «СИАЛАВТО» в этом году празднует свое 15-летие. Имея в своем арсенале всего 2 бренда – Renault и KIA – группе компаний...
В интервью «Континенту Сибирь» директор по развитию ГК «Автомир» СЕРГЕЙ ВЯТЧЕНКОВ рассказал, правда ли, что в будущем автодилеры будут зарабатывать на Big Data, не...
Автодилеров Новосибирска, основанных в 90-е годы, переживших все экономические кризисы и продолжающих работать сегодня, можно пересчитать по пальцам одной руки. Основатель и председатель совета...
Еще недавно в Новосибирске не предоставлялись услуги каршеринга, однако теперь на этом рынке появились не только местные игроки, но и федеральные. Уже в феврале...
В конце 2017 года в Новосибирске открылся новый официальный дилер немецкой марки Audi. Им стала группа компаний «Автомир» — один из крупнейших федеральных игроков в...
Как вести себя на рынке, где еще до недавнего времени маркетинга попросту не существовало? Что ответить потенциальному партнеру, который уверен, что ваша франшиза не...
Куда обратиться для восстановления автомобиля после ДТП? Где можно быстро и недорого избавиться от вмятин, трещин, царапин на кузове и обвесе? Кто берется решать нестандартные кузовные проблемы — такие, от которых зачастую отказываются — и делает это эффективно и качественно? В последнее...
Федеральная сеть СТО Fit Service пополнила список городов своего присутствия, выйдя в Санкт-Петербург.
Как сообщили «КС» в компании, сейчас в городе открыта одна станция...
Основанная в Новосибирске федеральная сеть FIT Service, являющаяся дочерней структурой крупного дистрибьютора автозапчастей в России — компании ROSSKO, намерена в скором времени выйти в...
Федеральная сеть станцией постгарантийного обслуживания автомобилей FIT Service в течение октября планирует откроет по франшизе новые станции техобслуживания в 12 городах России. Информацию об...
Каждый владелец Jaguar или Land Rover убежден: качественнее и надежнее их автомобиля не найти. И это вполне справедливо. Неслучайно известный телеведущий Джереми Кларксон, в...
«КС» продолжает серию публикаций, посвященных качеству сервиса премиальных автомобильных брендов в Новосибирске. Ранее клиенты марок Audi и Mercedes-Benz делились с нами тем, что их...
«КС» продолжает серию публикаций, посвященных качеству сервиса премиальных автомобильных брендов в Новосибирске. Ранее мы уже рассмотрели бренд Audi, проблемы, с которыми сталкиваются ее сибирские...
Как вести себя на рынке, где еще до недавнего времени маркетинга попросту не существовало? Что ответить потенциальному партнеру, который уверен, что ваша франшиза не...
«КС» готовит серию публикаций, посвященных сервису премиальных автомобильных брендов в Новосибирске. В первом материале нового цикла редакция рассмотрит марку Audi, которой хронически не везет...
Вышедшая из Новосибирска федеральная сеть сервисов постгарантийного обслуживания автомобилей Fit Service запустила 50-ую по счету станцию в России во Владивостоке. Сейчас компания представлена в...
До недавнего времени на рынке практически не было крупных игроков, которые бы объединили сильные стороны двух ключевых категорий — гаражных сервисов с точки зрения доступности услуг, сервисов официальных дилеров с точки зрения стандартов и квалификации оказываемых услуг. Именно такую цель наметила компания Fit Service, выйдя на рынок в 2008 году.
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