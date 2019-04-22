Что ждет новосибирский рынок труда в 2019 году?

Рынок труда является важнейшим маркером развития экономики страны. Отражение структуры занятости населения по сферам и количеству работников сигнализирует о том, какие отрасли экономики развиваются, а какие стагнируют, куда государству и бизнесу необходимо приложить свои усилия для успешного экономического развития. «Континент Сибирь» разбирался в основных характеристиках и трендах рынках труда в Новосибирской области в беседе с основными региональными экспертами.

Общая характеристика новосибирского рынка труда

По оценке экспертов, рынок труда в СФО в первой половине 2019 году демонстрирует положительную динамику появления вакансий и резюме. Например, в I квартале количество вакансий, по данным HeadHunter, увеличилось на 22%, а резюме — на 15%. Статистические данные роста вакансий и резюме по Новосибирску очень близки к окружным цифрам (22% и 14% соответственно). В среднем примерно равное количество новосибирских соискателей претендует сегодня на одно место — пять кандидатов на вакансию. «Стоит отметить, что эти данные в пределах нормы, но пока еще в пользу работодателей. Почему «пока»? — задается вопросом руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО Елана Таращук. — Потому что динамика вакансий сегодня явно опережает рост резюме, то есть бизнесу нужны специалисты, а вот соискатели стали осторожнее подходить к поиску работы».

Этот факт отражается и в настроении на рынке труда: каждый четвертый кандидат уверен (около 26%), что его могут уволить, 72% соискателей считают, что найти работу сегодня — занятие достаточно сложное, а 40% соискателей готовы снижать зарплатные ожидания, чтобы найти работу быстрее.

Конкуренция на рынке труда в Новосибирске растет. В связи с этим вакансий, опубликованных работодателями, становится больше. «Но это не означает, что на городском рынке труда больше сильных кандидатов, как раз наоборот, — отмечает президент Корпорации агентств кадровых решений Business connection Ильгиз Валинуров. — Есть отток сильных специалистов и топ-менеджеров из Новосибирска и в принципе из Сибири в Москву и центральные регионы России».

По данным экспертов, сегодня в Новосибирске единовременно размещено порядка 100 тыс. резюме кандидатов. Из них 70% работают, но при этом готовы рассмотреть другие варианты трудоустройства. «Просто новосибирские работодатели не так часто являются достаточно сильными с точки зрения развития карьеры, — говорит Ильгиз Валинуров. — Это связано со слабым менеджментом, слабым управлением компании, а сильным кандидатам хочется работать в федеральных компаниях и желательно в головных офисах, если говорить про среднее и высшее звено работников».

Согласно экспертной оценке, в Новосибирской области сегодня насчитывается порядка 96 тыс. безработных. «И самое удивительное, что большая часть этих людей находится в возрасте 25–30 лет, то есть такой хороший возраст для развития карьеры, для амбициозных целей, для того чтобы выкладываться по полной», — отмечает Ильгиз Валинуров.

Динамика рынка труда

В связи с повышением НДС до 20% с начала 2019 года и, соответственно, с некоторым сокращением покупательской способности населения идет тренд на снижение темпов найма в некоторых сферах. «Это касается специалистов в области маркетинга, рекламы, PR, дизайна, — рассказал «Континенту Сибирь» бренд-директор портала «Зарплата.ру» Иван Чирков. — В общем, тех сотрудников, от услуг которых принято отказываться в первую очередь при включении «режима экономии».

А вот в компаниях сегмента B2B, по словам Ивана Чиркова, наоборот, идет тенденция на рост количества новых вакансий. «Как следствие, будет идти развитие и в направлениях HoReCa (сегмент сферы услуг индустрии гостеприимства и канал сбыта товаров с непосредственным потреблением продукции в месте продажи) и DIY (Do It Yourself — сегмент сферы услуг самодельничества или «сделай сам») — без них не может обходиться B2B-рынок. Также не первый год идет рост предложений в банковской сфере и сфере IT», — заключил эксперт.

Иван Чирков отметил, что, по информации портала «Зарплата.ру», самой динамично растущей сферой на рынке труда сегодня можно назвать «Транспорт и автобизнес». Во многом это связано с ростом популярности мобильных приложений по вызову такси. «Недавно мы провели исследование и выяснили, что количество вакансий для таксистов в Новосибирске за два года увеличилось в три с половиной раза, — сообщил Иван Чирков. — При этом наибольший рост произошел за последний год — с начала 2018 года. В этот период число новых вакансий для водителей такси выросло больше чем в два раза».

Структура вакансий в СФО и Новосибирске.

По данным портала HeadHanter по СФО, чаще всего работодатели искали специалистов сфер продажи, производства и «начала карьеры»/студентов. А активнее всего в этом году по количеству вакансий росли сферы «начало карьеры»/студенты (прирост на 91%), транспорт и логистика (прирост на 71%), управление персоналом и тренинги (прирост на 66%), государственная служба/некоммерческие организации (прирост на 59%), а также добыча сырья (прирост на 55%). «А вот в банковской сфере вакансий стало меньше на 9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года», — сообщила Елана Таращук.

«По данным сайта «Зарплата.ру», пятерка самых популярных сфер в Новосибирске сегодня такова: торговля, транспорт и автобизнес, логистика/склад/закупки, персонал офиса, административно-хозяйственный отдел (АХО), а также рестораны/кафе/общепит, — сообщает Иван Чирков. — Нельзя сказать, что данная статистика является неожиданной — традиционно в этих сферах занято большое количество специалистов. В целом рынок труда в Новосибирске развивается равномерно».

Эксперты из HeadHunter солидарны с такой оценкой рынка труда. «По сравнению с регионом в Новосибирске явно выше потребность в технических специалистах (ИТ, производственниках) и в медицинских кадрах, — отмечает Елана Таращук. — Самая активная динамика предложений в I квартале была зафиксирована в сферах добыча сырья (прирост на 72%), транспорт и логистика (прирост на 57%), консультирование (прирост на 54%), государственная служба/некоммерческие организации (прирост на 53%) и рабочий персонал (прирост на 46%). Отмечу, что банковская сфера, в отличие от данных по СФО, тоже выросла по количеству вакансий, правда, всего на 5%».

Основные тренды рынка труда в Новосибирске

В целом эксперты отмечают, что далеко не все отрасли и профессиональные сферы Новосибирска сегодня чувствуют себя хорошо. Это связано в первую очередь с экономической ситуацией в каждой конкретной отрасли. Например, банковская сфера показывает снижение активности и среди работодателей, и среди соискателей. «В то время как в регионе ощущается острая потребность в медицинском персонале, ИТ-специалистах и рабочих», — заключает Елана Таращук.

«Говорить о том, что на рынке труда в последнее время произошли кардинальные изменения, нельзя, — считает Ильгиз Валинуров. — Так, согласно официальной статистике, безработица растет, но мы понимаем, что это не очень сильно связано с реальным рынком труда».

По мнению эксперта, рост безработицы происходит в связи с тем, что кандидаты плохо продают себя на собеседованиях, не умеют себя правильно преподнести. «Вакансий много, кандидатов много, а договориться между собой работник с работодателем не могут, — говорит Ильгиз Валинуров. — Также те, кто входит в возрастную категорию 25–30 лет, не всегда серьезно относятся к выбору работодателя. Иногда выбирают первое попавшееся предложение, начинают работать и понимают: это не то, что им интересно, после чего легко увольняются — и снова в поисках».

Именно поэтому формально безработных в этой «молодой» возрастной категории на рынке труда много, в отличие, например, от сотрудников возраста 40+, которые больше держатся за рабочие места и увольняются, только получив новое предложение о трудоустройстве.

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