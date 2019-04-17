Научно-производственные центры Новосибирской области могут получить до 5 млн рублей

Минпромторг Новосибирской области компенсирует предприятиям затраты на высокотехнологичные разработки. Субсидии, которые могут достигать 5 млн рублей, из областного бюджета будут предоставляться организациям путем конкурсного отбора.

По информации пресс-службы правительства НСО, субсидии в рамках конкурса предоставляются предприятиям региона на возмещение части затрат по двум направлениям — на проведенный комплекс работ по созданию новых материалов, технологий, опытных образцов инновационной высокотехнологичной продукции, а также на приобретенное специальное исследовательское и опытно-экспериментальное оборудование и приборы.

Предельная стоимость инновационных проектов в 2019 году составляет 10 млн рублей. При этом возврат в рамках субсидии предоставляется в объеме не более 50% от стоимости проектов, то есть максимальный размер господдержки может быть 5 млн рублей. Если на изготовление опытного образца организация затратит 8 млн рублей, то возместить в рамках конкурса можно половину от этой суммы.

Как сообщили в региональном минпромторге, конкурс проводится в соответствии с профильной подпрограммой государственной программы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности в Новосибирской области».

По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрея Гончарова, стратегией социально-экономического развития экономики Новосибирской области до 2030 года промышленности отводится ведущая роль, ее доля должна увеличиться до 21,5 %. Совершенствование каждого вида экономической деятельности будет осуществляться с опорой на их конкурентные преимущества.

Отметим, что в прошлом году в рамках подпрограммы «Государственная поддержка научно-производственных центров в Новосибирской области» было распределено 24 млн рублей между 11 заявками от 6 научно-производственных центров.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что мэрия Новосибирска объявила конкурс на предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности. Общая сумма предоставляемых средств — 10,5 млн рублей.

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