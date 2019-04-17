Земельные участки без торгов: не наступят ли власти Омской области на те же грабли, что и их новосибирские коллеги?

Вслед за Красноярском и Новосибирском власти Омской области пытаются решить проблему обманутых дольщиков, предоставляя земельные преференции застройщикам. За землю без торгов строители рассчитаются «десятиной» квартир для пострадавших покупателей жилья. Как омские, так и новосибирские участники строительного рынка, эксперты пока оценивают инициативу скептически, считая, что эффективность предпринимаемых властями мер скорректирует реальная экономика.

Омские парламентарии приняли изменения в статьи регионального закона «Об управлении собственностью…». Они призваны решить проблемы участников долевого строительства. Изменения предусматривают предоставление застройщику земли без торгов, взамен чего тот должен будет возвести многоквартирный дом, передав 10% жилья в нем обманутым дольщикам. Как пояснили в пресс-службе правительства Омской области, такая норма существовала и ранее. Однако до сих пор строительная компания должна была возвести «компенсационный» дом площадью не менее 10 тыс. кв. м. Строители, а позже и сами чиновники, признали условие трудновыполнимым. Поэтому формулировку изменили на «от 5 тысяч квадратных метров». Кроме того, застройщик теперь может рассчитаться за землю без торгов квартирами для дольщиков в уже построенных объектах (на конец 2018 года в омских новостройках оставались непроданными около 3 тыс. квартир — «КС»). Напомним, в омском «Реестре обманутых дольщиков» значатся 586 человек. В реестр зданий, строящихся в рамках 214-ФЗ, включены 67 объектов (из них 62 — жилые дома, остальные гаражи, отели, торговые комплексы). По данным омского обкома КПРФ, 28 многоквартирных жилых домов в регионе официально считаются «проблемными», судьба остальных многоэтажек из списка пока под вопросом.

По мнению омских строителей, предложение это для рынка не новое и особого ажиотажа не вызывает. «Этот закон в Омске принят уже как год, и он не работает. Изначально застройщик должен был строить 10 тыс. квадратов, ни одного желающего не нашлось, они (власти — «КС») уменьшили до пяти тысяч. А поскольку предлагаются участки абсолютно неликвидные, это никому не интересно. Не будет толку с этого», — уверен председатель совета директоров группы компаний «Стройбетон» Олег Золотов. По словам директора ООО «ВАРМ» (малоэтажное строительство в Омской области — «КС») Алексея Сабельфельда, принять участие в программе преференций согласились лишь «один или два омских застройщика». Власти, по его словам, пытаются мотивировать увеличение их числа, однако застройщики все равно будут руководствоваться «простой математикой». «Каждый застройщик сам для себя решает. Речь идет об определенном проценте, который он должен передать дольщикам. Условно говоря, от пяти тысяч квадратных метров жилья 500 квадратов он должен отдать. Если это меньше, чем стоимость участия в торгах, застройщик может на это пойти», — сказал Алексей Сабельфельд. По его словам, строительная отрасль сейчас переживает не лучшие времена, активность крупных и средних застройщиков очень слабая, а «с модернизацией федерального закона о долевом строительстве все усложнилось». «На первоначальном этапе, чтобы облегчить начало строительства, возможно, кто-то на это и пойдет», — добавил директор «ВАРМ».

Омская область стала не первым сибирским регионом, в котором власти пытаются решить вопрос обманутых дольщиков за счет преференций готовым подключиться к этому решению стройкомпаниям. Весной прошлого года такое же решение приняли власти Красноярского края, где в реестре пострадавших собственников жилья числится более 600 человек. Закон № 583-ОЗ Новосибирской области «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов» был принят еще летом 2015 года. В него вносились неоднократные изменения. Новосибирский регламент жестче омского: застройщик должен возвести здание не менее 10 тыс. кв. м. Для дольщиков резервируются 2,5% квартир. Сегодня новосибирский «Реестр обманутых дольщиков» включает почти 1,8 тыс. человек. По данным сервиса 2ГИС, к «проблемным» относятся 89 строящихся в Новосибирске объектов.

В руководстве новосибирских стройкомпаний эффективность предоставления преференции застройщикам ради помощи обманутым дольщикам, так же, как и в Омске, оценивают осторожно. Генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский считает механизм в целом эффективным, указывая при этом на его главный недостаток — «точечность». «В Новосибирской области полтора-два года назад действовал так называемый 108-й закон, который определял количество земельных участков. Они разыгрывались на аукционе, победитель аукциона вместо платежей в бюджет делал платежи в те кооперативы, которые были созданы обманутыми дольщиками. Потом возникла коллизия с федеральным законодательством. И это все трансформировалось в механизм так называемых «масштабных инвестиционных проектов». Механизм этот очень тонкий. В Новосибирской области это по-настоящему рабочий механизм, единственное — очень малого объема. Охватывает единичные стройки, поэтому всю проблему обманутых дольщиков с его помощью решить затруднительно. Есть ограничение для его масштабного применения, в Новосибирске земли-то не так много», — отметил Игорь Белокобыльский.

По мнению директора СК «Метаприбор» Владимира Мартыненкова, многие проблемы дольщики, будучи покупателями жилья, создают себе сами. «В 2008 году был мировой финансовый кризис, и просто резко все отрубило. Дмитрий Медведев тогда обещал, что через четыре месяца все вернется на круги своя. Но не вернулось. Вот это была форс-мажорная ситуация и для застройщиков, и для инвесторов. В 2010-2011 годах начался экономический рост, и люди вкладывались туда, где подешевле. С одной стороны, их нельзя винить. С другой — это же их гражданские отношения с застройщиками», — пояснил Владимир Мартыненков. По словам руководителя «Метаприбора», попытки влияния на ситуацию властей не имеют ничего общего с рыночными отношениями. «Я считаю, что та процедура, которая сейчас существует, во-первых, коррупционная. Во-вторых, дольщики по нескольку раз бросаются в ЖСК, ТСЖ и так далее, тратят дополнительные деньги. Бюджеты на достройку, как правило, все завышены. Объекты, конечно, достраиваются, но ресурсы города расходуются, земля расходуется. Механизмы реализации достаточно не прозрачные, поэтому лично у меня процедура вызывает отторжение», — резюмировал застройщик.

Принимаемые властями меры позволят решить проблему лишь частично — считают эксперты. По словам председателя Регионального делового клуба строителей и гендиректора ГК «Первый строительный фонд» Майиса Мамедова, далеко не каждый застройщик согласится на предложенные условия. «Даже 10% от построенного жилья — это очень много, потому что себестоимость продукции сегодня очень высокая. 10% в «фонд мира», 10-12% — банковский кредит, и куда мы выходим?» — задается вопросом Майис Мамедов. Он также считает, что результат предпринятых мер будет диктовать экономическая ситуация. «Год назад уже начали это продвигать, но нельзя сказать, что заработало в полной мере. Ажиотажа нет. Отношусь скептически. Может, как-то стрельнет, но пока отношусь настороженно», — добавил Майис Мамедов.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации.

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