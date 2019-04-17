В департаменте защиты населения и территории Томской области новый начальник

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил нового начальника регионального департамента защиты населения и территории. Им стал генерал-майор полиции Сергей Лукин.
По информации пресс-службы администрации Томской области, руководителем департамента защиты населения и территории — главным государственным инспектором по надзору в области защиты от ЧС стал Сергей Лукин.
Новый начальник департамента приступил к работе в среду, 17 апреля. Коллективу ведомства Сергнея Лукина представил заместитель главы региона по вопросам безопасности Игорь Толстоносов. Ранее обязанности начальника департамента защиты населения и территории временно исполнял Валерий Уйманов.
Сергей Лукин родился в 1965 году в селе Мыльджино Каргасокского района Томской области. В 1998 он окончил Томский государственный педагогический университет по специальности «физическая культура и спорт», а в 2011 — Кузбасский институт ФСИН по специальности «юриспруденция».
С 1986 года Сергей Лукин служил в органах внутренних дел, с 1995 — в федеральных органах налоговой полиции. С 2003 по 2011был первым заместителем, заместителем начальника управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по Томской области. С 2012 по 2016 год занимал должность начальника управления ФСКН по Удмуртской республике, затем стал заместителем министра промышленности и торговли Удмуртии.
С 2018 года работал заместителем начальника Сибирского управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора РФ – заместителем главного государственного инспектора госавтодорнадзора. Имеет звание генерал-майора полиции.
Напомним, не так давно «Континент Сибирь» сообщал, что приказом министра МВД РФ начальником ГИБДД по Новосибирской области вместо Сергея Штельмаха назначен полковник полиции из Красноярска Андрей Маерчук.