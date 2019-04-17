Сотрудника сельсовета Новосибирского района обвиняют в хищении земельных участков

Следователи завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого является бывший специалист по вопросам земельных отношений Барышевского сельсовета Новосибирского района. Он обвиняется в мошенничестве и хищении земли.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета по Новосибирской области, бывший специалист по вопросам земельных отношений Барышевского сельсовета подозревается в 9 эпизодах мошенничества.

В ходе следствия установлено, что с 2016 по 2018 годы, экс-чиновник вместе со своей знакомой разработали преступную схему по хищению земельных участков.

Злоумышленники подыскивали лиц, на которых впоследствии регистрировался земельный участок, подготавливали пакет документов и путем обмана главы администрации Барышевского сельсовета предоставляли ему на подпись подложные документы о выделение земельного участка.

За весть период преступной деятельности администрации Новосибирского района Новосибирской области причинен имущественный вред на сумму более 8 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Новосибирской области.

На сегодняшний день, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемым будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего начальника смены дежурной части Управления МВД России по Новосибирску. Он признан виновным в получении взятки, за незаконные действия, в крупном размере.

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