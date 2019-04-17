Президент России Владимир Путин подписал указ № 171 о назначении нового председателя Арбитражного суда Алтайского края. Ведомство возглавил 46-летний Борис Долгалев. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Как следует из указа, новый глава арбитража назначен на должность сроком на 6 лет.

Борис Долгалев родился в августе 1972 года в Омске. По информации на сайте Арбитражного суда Омской области, он в 1998 году окончил Омский государственный университет по специальности «Юриспруденция». С февраля 2010 работал в системе омского арбитража – судьей, заместителем председателя суда, в сентябре 2017 года был назначен исполняющим обязанности председателя Арбитражного суда Омской области. Этот пост он занимал до марта 2018 года. Имеет второй квалификационный класс судьи.

Предшественник Долгалева Виктор Огай оставил пост главы алтайского арбитража в сентябре 2018 года, после того, как ему исполнилось 70 лет — предельный возраст пребывания в должности судьи согласно ст. 11 ФЗ «О статусе судей в Российской Федерации». Напомним, в августе 2012 года еще один уроженец Омска, Евгений Долгалев был назначен руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю (сейчас возглавляет СУ СК РФ по Хабаровскому краю – «КС»). По данным омских СМИ, Борис Долгалев является родным братом Евгения Долгалева.

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