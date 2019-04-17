Зима не отступает: в Новосибирск придут порывистый ветер и мокрый снег

С 17 по 19 апреля на территории Новосибирска ожидаются неблагоприятные погодные условия. Город накроют порывистый ветер до 22 м/с, а также осадки в виде дождя и мокрого снега.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в среду, 17 апреля, температура днем составит +9..+11 °С, ветер 9-14 м/с. В конце дня местами ожидается небольшой дождь.

В четверг, 18 апреля, температура ночью опустится до -4..-6 °С, днем столбики термометров покажут 0..-2 °С. Ветер будет дуть со скоростью 10-15 м/с, местами его порывы могут достигать 22 м/с. Возможен небольшой мокрый снег.

В пятницу, 19 апреля, погода слегка улучшится. Ночью ожидается -5..-7 °С, в пригороде термометры могут показать -12 °С. Однако, днем воздух прогреется до +3..+5 °С. Порывы ветра могут достигать 19 м/с, днем 5-10 м/с.

МЧС предупреждает жителей Новосибирской области о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций. Ожидается гололед и налипание снега на проводах и конструкциях. Возможны обрывы линий связи и электропередач, срыв кровель зданий и сооружений. В связи с этим, сотрудники ведомства просят горожан быть внимательными во время пребывания на улице.

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