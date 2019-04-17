На повышение безопасности дорожного движения в Новосибирской области выделят дополнительно более 1 млрд рублей

Комитет Законодательного собрания по транспортной, промышленной и информационной политике согласовал проект изменений в госпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области».

Как сообщает пресс-служба заксобрания НСО, программу по повышению безопасности дорожного движения предлагается пролонгировать до 2021 года и привести в соответствие с законом об областном бюджете на 2019-2021 годы. Кроме того, госпрограмма интегрируется с региональным проектом Новосибирской области «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с корректировкой целевых индикаторов.

Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский, в результате предлагаемых изменений общие затраты на реализацию программы увеличиваются на 1,17 млрд рублей и составят почти 5 млрд. При этом средства федерального бюджета не меняются — 143 млн рублей. А вот региональное финансирование увеличивается на 1,6 млрд рублей и в итоге составит 3,88 млрд.

Кроме того, вклад в реализацию программы местных бюджетов также возрастет до 873,3 млн рублей, внебюджетные средства увеличатся на 4,2 млн и составят 67,3 млн рублей. В итоге, в 2019 году дополнительные средства составят 298,5 млн рублей, в 2020 – 166,9 млн, в 2021 – 708,2 млн.

В связи с поставленными президентом РФ задачами, подчеркнул министр, изменения вносятся в плановые значения целевых индикаторов. Прежде всего — сокращение погибших в ДТП.

Анатолий Костылевский пояснил, что начиная с 2013 года, когда было 500 погибших в ДТП, власти усилено работали над этой проблемой. В 2018 произошло снижение числа дорожно-транспортных происшествий, но увеличилось количество погибших. Из 300 зафиксированных смертей 170 произошло на дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения. Причина в том, что пострадавших не доставили в медучреждения в течение так называемого «золотого часа». Причем, 80 человек погибли на дорогах в Новосибирске.

В свою очередь, вице-спикер регионального парламента Валерий Ильенко сообщил о возобновлении работы межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения, которая прекратила свою деятельность в 2016 году. Депутат надеется, что комиссия сможет найти адекватные меры в частности в борьбе с нелегальными перевозчиками, которые сегодня составляют одну из главных опасностей на дорогах.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что власти региона решили увеличить финансирование госпрограммы «Развитие здравоохранения Новосибирской области» более чем на 7,4 млрд рублей. Изменения были одобрены на заседании правительства губернатором Андреем Травниковым.

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