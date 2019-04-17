Сотрудника УФАС по Кемеровской области приговорили к условному сроку за взятку

Суд вынес приговор 47-летнему бывшему начальнику одного из отделов УФАС России по Кемеровской области. Он признан виновным в получении взятки в значительном размере.
По информации пресс-службы следственного комитета по Кемеровской области, суд признал виновным 47-летнего экс-начальника одного из отделов УФАС России по Кемеровской области в совершении преступления, а именно в получении взятки в значительном размере.
Следствием и судом установлено, что в июле 2018 года на рассмотрении осужденного находилась жалоба на нарушения, допущенные аукционной комиссией при проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству одного из районов Новокузнецка.
Через посредника к чиновнику обратилась представитель фирмы, которая выиграла данный аукцион. За денежное вознаграждение женщина предложила признать жалобу необоснованной. После передачи 150 тыс рублей обвиняемый и посредник были задержаны сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области.
За взяточничество сотрудник УФАС России по Кемеровской области приговорен судом к 3 годам лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 1,5 млн рублей.
Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что глава Новокузнецка Сергей Кузнецов отстранил от должности начальника управления по учету и приватизации жилых помещений Виталия Пуляева. Чиновник подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.