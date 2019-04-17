В департаменте культуры и национальной политики Кузбасса сменился начальник

И.о начальника департамента культуры и национальной политики Кемеровской области назначена Марина Евса. До этого она являлась директором Новокузнецкого драматического театра.

Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, исполнять обязанности начальника департамента культуры и национальной политики Кемеровской области будет Марина Евса, проработавшая почти 10 лет директором Новокузнецкого драматического театра.

Лариса Зауэрвайн, которая ранее возглавляла департамент культура, освобождена от замещаемой должности по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил значительный вклад Ларисы Зауэрвайн в развитие культуры Кемеровской области. Глава региона выразил уверенность, что ее организаторские способности, творческие навыки и талант в дальнейшем будут востребованы в родном регионе.

По информации из открытых источников, Марина Евса окончила Сибирский государственный индустриальный университета в Новокузнецке. С 2009 года руководила Новокузнецким драматическим театром. С ее приходом учреждение вышло на новый уровень — стали проводиться театральные лаборатории и «Ночи в театре», возродилась традиция обменных гастролей. В 2016 году Марина Евса была избрана в Новокузнецкий городской совет.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил на должность нового начальника департамента земельных и имущественных отношений города Александра Савоськина, который ранее занимал пост замглавы Дзержинского района.

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