Имущество обанкротившегося угольного разреза в Кузбассе выставлено на торги

Имущество разреза «Новобачатский», который находится в Белово Кемеровской области, выставлено на аукцион. Всего представлено 99 лотов общей стоимостью более 400 млн рублей.

По информации, размещенной на официальном сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, конкурсный управляющий намерен реализовать имущество кузбасского разреза «Новобачатский». Прием заявок на участие в торгах стартовал 15 апреля.

Всего на продажу выставлено 99 лотов. В их числе земельные участки, дороги, оборудование, карьерная техника, ЛЭП, очистные сооружения и многое другое. Общая стоимость имущества превышает 400 млн рублей. Среди самых дорогих лотов – углевозная и породовозная дороги стоимостью 51,2 млн рублей и 25,2 млн рублей, соответственно.

Аукцион намерены провести 27 мая 2019 года.

Согласно документам арбитражного суда Кемеровской области, ООО «Разрез «Новобачатский» признан банкротом в апреле 2016 года. На предприятии было введено конкурсное производство. Отметим, что сам разрез был запущен в 2008 году.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что шахта «Заречная», признанная Кемеровским арбитражным судом банкротом в 2017 году, выставила на аукцион свое имущество. В том числе и известные картины российского художника Никаса Сафронова.

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