Сбербанк готов предложить специальные страховые продукты для самозанятых

Благодаря новому сервису, теперь самозанятые граждане могут приобрести в Сбербанке полисы страхования ответственности и ДМС. Документы оформляются онлайн, весь процесс занимает не более трех минут.

Сбербанк расширил продуктовую линейку для самозанятых страховыми программами, разработанными с учетом специальных потребностей этой категории клиентов. Полис добровольного медицинского страхования решит для самозанятых проблему отсутствия стандартного соцпакета работодателя, а застрахованная ответственность станет важным преимуществом перед конкурентами.

С 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон о проведении эксперимента по введению специального налогового режима для самозанятых. Эксперимент проходит в четырех пилотных регионах – Москве, Московской и Калужской областях, а также в республике Татарстан.

Как пояснил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, банк предложил самозанятым те продукты, в которых у них есть наибольшая потребность. Как правило, у людей, работающих по найму, полис ДМС входит в стандартный соцпакет. Но для самозанятых не менее важно иметь доступ к оперативному и качественному медицинскому обслуживанию. В Сбербанке они могут оформить полис ДМС онлайн как для себя, так и для членов своей семьи.

Программа ДМС для самозанятых включает в себя амбулаторно-поликлиническое обслуживание, экстренную стационарную помощь и стоматологию. Помимо очных консультаций, клиенты могут воспользоваться удаленными телемедицинскими консультациями, а также услугами психологической поддержки по телефону.

Застрахованным доступно обслуживание более чем в 400 клиниках. Стоимость полиса зависит от выбранной программы, региона и возраста застрахованного и начинается от 12 500 рублей в год. Страховая сумма на одного застрахованного может достигать 6 млн рублей в год.

Полис страхования ответственности защитит самозанятых от риска профессиональной ошибки, которая повлекла за собой причинение вреда жизни, здоровью или имуществу заказчика. Страховое возмещение по этой программе может достигать 300 тыс рублей.

Страховые полисы оформляются онлайн, процесс оформления занимает не более трех минут. Партнером Сбербанка по страхованию самозанятых выступает компания «Ингосстрах».

Узнать подробнее о новом налоговом режиме, регистрации и ограничениях по его применению, в том числе по видам деятельности и регионам, а также получить ответы на часто задаваемые вопросы можно на официальном сайте банка.

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