Новосибирская область вошла в пятерку субъектов РФ по производству фальсифицированной молочной продукции

Новосибирская область оказалась в числе лидеров по производству фальсификата молока. Его количество составляет почти 46% от общего объема производимой продукции. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов.

По данным Россельхознадзора, почти четверть молочной продукции, произведенной в РФ в 2018 году, является фальсифицированной. По словам заместителя руководителя Россельхознадзора Николая Власова, за прошлый год контрафактная молочной продукция составила чуть больше 24% от общего количества товара, находящегося в обороте.

«Если говорить о фасованной готовой продукции, то в России ее выпускается, по экспертным оценкам, 60 млрд упаковок в год. Из них четверть, то есть 15 млрд упаковок, фальсифицированы», — отметил Николай Власов.

Замруководителя Россельхознадзора также рассказал, что одной из основных проблем молочной отрасли остается фальсификация бренда, под которой продается готовая продукция. Однако введение обязательной электронной ветеринарной сертификации поможет решить эту проблему. Дело в том, что оформить электронный сертификат на производственную партию продукции может только то предприятие, которое реально ее производит.

Так, первое место по производству фальсификата молока заняла Сахалинская область. По данным Россельхознадзора, там вся производимая молочная продукция фальсифицирована. Второе место в рейтинге заняла Астраханская область, третье — Кабардино-Балкария. Четвертую строчку в списке заняла Челябинская область, где половина из производимой продукции является фальсифицированной. Пятерку лидеров замыкает Новосибирская область, где количество некачественной молочной продукции составляет почти 46%.

А вот в число субъектов с наибольшим оборотом молочного фальсификата в торговле вновь вошла Сахалинская область. В этом регионе эксперты обнаружили в каждой из десяти проверенных партий молочной продукции контрафакт. Кроме этого, в списке Ямало-Ненецкий автономный округ, Астраханская и Мурманская области, Ханты-Мансийский АО.

Николай Власов также отметил, что некоторые производители изготавливают молочную продукцию в одном регионе, а сбывают — в другом.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что Россельхозбанк профинансирует строительство молочного завода в селе Пайвино Новосибирской области. Предприятие будет производить сыры, цельномолочную продукцию и сливочное масло. Инициатором проекта выступила ГК «ЭкоНива».

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.