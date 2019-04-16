В течение двух дней на минувшей неделе в новосибирском Доме Актера работала приемная ГИТИСа – знаменитого, одного из крупнейших театральных вузов не только России, но и Европы. Так стартовал региональный образовательный тур благотворительного проекта МТС «Поколение М», который в этом году пополнился театральным направлением, приближающим мечту многих ребят об учебе в самом авторитетном творческом вузе страны.

Выездная приемная ГИТИС действовала в Новосибирске впервые, и, как и следовало ожидать, вызвала большой интерес старшеклассников: в Доме Актера яблоку негде было упасть на мастер-классе «Профессия: актер. Элементы внутренней техники», который провел доцент кафедры эстрадного искусства ГИТИС Алексей Курганов. И на прослушивание, проходившее в формате классического первого тура вступительного отбора (декламация басни, стихотворения, прозы и пение), тоже образовалась очередь. Совместный проект компании МТС и ГИТИСа предоставил возможность стать абитуриентом и быть допущенным ко второму туру творческого испытания, не выезжая в Москву. И будущие выпускники школ не преминули таким уникальным шансом воспользоваться. О проекте «Поколение М», в рамках которого МТС реализует творческие программы в столице Сибири, в интервью рассказала руководитель благотворительных программ МТС ЕКАТЕРИНА ФИЛАТОВА.

— Екатерина, как вы оцениваете итоги работы проекта МТС и ГИТИС в Новосибирске? И почему выбран именно этот город?

— Новосибирская область традиционно лидирует как по активности, так и по количеству победителей и призеров конкурсов проекта «Поколение М». Мне отрадно отметить, что и наше новое образовательное направление получило существенный резонанс. Около 100 школьников, увлеченных театральным искусством, приняли участие в мастер-классе, и столько же старшеклассников прошли прослушивание у педагога вуза. Приехали даже ребята из других городов – Новокузнецка, Бердска, Юрги, Красноярска.

Хочется отметить общий высокий уровень участников: многие из них имеют хорошую вокальную подготовку, с фантазией и со вкусом отнеслись к выбору репертуара, некоторые аккомпанировали себе на музыкальных инструментах. В результате, трое ребят успешно прошли первый творческий тур вступительных испытаний в ГИТИС – школьник из Юрги Кемеровской области и две старшеклассницы из Новосибирска. Они рекомендовано к участию во втором туре экзаменов в ГИТИС.

Но и для тех, кто выступил недостаточно уверенно, само знакомство с процедурой проведения творческого отбора оказалось отнюдь небесполезным. Состоялась своеобразная репетиция поступления, проба сил. Педагог Алексей Курганов, имеющий большой опыт работы с начинающими артистами, дал участникам советы, чему уделить внимание — работе над речью, дикцией, осанкой и т.д. А общая его рекомендация всем – больше тренироваться, ведь главный рецепт успеха – труд.

— Екатерина, сложно ли было достичь соглашения с ГИТИСом о партнерстве в рамках проекта «Поколения М»?

— Встретившись с коллегами, мы выяснили, что ГИТИС давно задумывается о необходимости внедрения цифровых технологий в процесс отбора абитуриентов, до сих пор не было лишь подходящего инструмента. А он, как раз есть у нас, ведь «Поколение М» — это в первую очередь онлайн-площадка для развития и образования детей. Так что наши намерения в Год Театра совпали. В марте в рамках партнерства МТС и ГИТИС впервые запустили систему подготовительных онлайн-курсов от ведущих мастеров сцены – преподавателей разных факультетов, это все доступно на сайте проекта. Курсы позволяют эффективно готовиться к поступлению одаренным ребятам всех регионов страны. И самое главное – мы запустили систему заочных вступительных испытаний через интернет. Теперь чтобы пройти первый отборочный тур, достаточно записать видео басни, стихотворения, прозы или песни в собственном исполнении и выложить его до 31 мая. Оценивать работы будут мастера ГИТИС — тех, кого они сочтут достойными, пригласят на второй очный тур. Для ГИТИСа такие digital-форматы, безусловно, интересны, поскольку позволяют расширить территорию поиска талантливых абитуриентов.

— «Поколение М» — проект благотворительный, с уникальной механикой. Все загруженные работы, лайки и репосты в соцсетях МТС переводит в реальные деньги, чтобы перечислить их на лечение тяжелобольных детей. Зачем она нужна? Не проще ли просто тихо помогать тем, кто нуждается?

— Конечно, проще. И, на самом деле, так мы тоже действуем в рамках других социальных программ МТС. Но уникальность «Поколения М» именно в том, что мы вовлекаем широкую аудиторию ребят в большое благотворительное движение с самого раннего возраста. Наши участники четко понимают, что, проявляя творчество и участвуя в конкурсах «Поколения М», они спасают жизни сверстников. И часто даже не главный приз, а именно возможность помочь становится главной мотивацией участников. Так мы стараемся вырастить новое поколение – мудрое и милосердное. И это работает! Ребята уже сгенерировали больше 17 миллионов активностей на онлайн-площадках проекта, а МТС от их лица направила аналогичную сумму в рублях на помощь 49 ребятам.

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