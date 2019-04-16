28 апреля в новосибирском отеле Marriot пройдет первая встреча с одним из самых неоднозначных предпринимателей России – основателем Mirax Group Сергеем Полонским.

Напомним, что Сергей Полонский является долларовым миллиардером и известен по своим девелоперским проектам. В частности один из его наиболее знаковых проектов — Башня Федерация, являющаяся самым высоким зданием в Европе и флагманом проекта «Москва-сити».

В конце 2012 года Полонский был арестован полицией Камбоджи. Он и еще два россиянина подозревались в том, что незаконно лишили свободы камбоджийских моряков и капитана судна, принадлежащего Полонскому, а потом выбросили их за борт. Помимо этого, с июня 2013 года в отношении Сергея Полонского в России расследовалось уголовное дело по обвинению в мошенничестве и хищении денежных средств граждан. Судом вынесено постановление об его заочном аресте. 17 мая 2015 года Полонского депортировали из Камбоджи в Россию, где он был помещён в московский следственный изолятор «Матросская тишина». 12 июля 2017 года Пресненский суд Москвы приговорил Полонского к пяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. Бизнесмен освобождён от отбывания наказания из-за истечения сроков давности.

На сегодня Сергей Полонский является владельцем холдинга «Potok», партнером по которому ранее являлся Роман Троценко, владелец компании AEON, куда входит новосибирский аэропорт Толмачево. На текущий момент Сергей Полонский ведет несколько проектов в сфере IT, проводит бизнес-тренинги и занимается менторством.

Как отмечают организаторы встречи, JCI Russia, Сергей Полонский обсудит с участниками как начать бизнес с нуля, как развить масштаб мышления и обеспечить квантовый скачок для своего бизнеса, какие знания и навыки нужны для быстрого перехода на новый уровень бизнеса, тренды глобальной экономики на оставшуюся часть XXI века, какова роль бизнеса в международных процессах между Россией и миром.

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.

Скидка от партнёров мероприятия ЦБК «Фронт» 20% по промокоду «FRONT20»

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.