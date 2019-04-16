16 апреля в правительстве Новосибирской области прошло заседание инвестиционного совета, на котором был рассмотрен проект резидента ТОСЭР Линево, компании «Квант Эфиры Целлюлозы». Директор предприятия Юрий Келлер предложил построить в ТОСЭР завод эфиров целлюлозы и каустической соды, которые применяются в производстве стройматериалов и других отраслях.

По словам Юрия Келлера, проект был создан еще в 2014 году, до того, как Линево получил свой статус. Поддержку проекту оказывали АИР Новосибирской области, Фонд развития моногородов и региональные министерства. Срок реализации первой очереди производства директор «Кванта» оценил в три года – в 2022 году завод должен начать выдавать продукцию.

Основной потребитель продукта завода, по словам Юрия Келлера – производители стройматериалов, в частности, сухих строительных смесей. Общий объем инвестиций в проект составит около 130 млн рублей, после 2023 года предприятие окупит все расходы и его выручка превысит 150 млн. Всего на первой очереди производства предполагается создать 51 рабочее место: 6 руководителей и 45 производственных работников.

В ходе обсуждения проекта председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив обратил внимание на то, что средняя заработная плата на будущем заводе планируется на уровне 33 тысяч рублей – при том, что эти цифры планируются на 2024 год. Юрий Келлер отметил, что сейчас средняя зарплата по Искитимскому району в полтора раза меньше. В итоге губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил доработать проект и довести уровень заработной платы до средней по области. Еще одним спорным вопросом стало выделение земли – авторы проекта просили выделить им участок в 1000 га для выращивания растительного сырья для завода, в первую очередь, конопли, которой планировалось засеять половину выделенного участка. Против этого также возразил Андрей Шимкив, предложивший в качестве альтернативы заказывать сырье у сельхозпроизводителей, а самим сосредоточить силы на основной задаче – построить и запустить завод.

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