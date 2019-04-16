Приложение «Сбербанк Онлайн» дополнили сервисом уведомлений

Чтобы подключить или отключить уведомления, а также изменить номер телефона, к которому привязана карта, клиенту Сбербанка теперь не обязательно обращаться в банк или искать банкомат.

В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появилась возможность настраивать уведомления об операциях и менять номер телефона, к которому привязана карта.

Сервис уведомлений входит в услугу «Мобильный банк» и позволяет клиентам Сбербанка получать оповещения о совершаемых операциях по картам на телефон. Теперь, чтобы подключить или отключить уведомления, а также изменить номер телефона, к которому привязана карта, клиентам не обязательно обращаться в контактный центр, искать банкомат или идти в отделение банка – все это можно сделать в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Как отметил исполняющий обязанности директора дивизиона «Цифровая платформа» блока «Розничный бизнес» Сбербанка Алексей Круглов, банк продолжает работать над удобством и доступностью сервисов и переводит все больше услуг в Сбербанк Онлайн, среди которых теперь и уведомления. Это одна из самых востребованных услуг, ею пользуется более 76 млн человек.

Чтобы настроить уведомления в приложении «Сбербанк Онлайн», нужно зайти в свой профиль и в «Настройках» выбрать «Уведомления по картам». По каждой карте пользователь сможет подключить или отключить уведомления (поменять тариф) и изменить номер телефона одновременно для всех привязанных к нему карт. Также есть возможность настроить способ доставки уведомлений — push или СМС.

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