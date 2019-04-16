Новосибирские инноваторы получат 10 млн рублей от мэрии

Мэрия города Новосибирска объявила конкурс на предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности. Общая сумма предоставляемых средств — 10,5 млн рублей.

Конкурс проводит департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии. В нем могут участвовать индивидуальные предприниматели Новосибирска и коммерческие организации. Как отмечают в пресс-центре мэрии Новосибирска, заявки принимаются в одной из трех номинаций: «Поддержка организаций, осуществляющих производство инновационной продукции для решения вопросов городского хозяйства, социальной сферы города Новосибирска», «Поддержка организаций, внедряющих инновации в собственную деятельность, осуществляемую для решения вопросов городского хозяйства, социальной сферы города Новосибирска», «Поддержка организаций, осуществляющих инновационную деятельность».

«Все претенденты должны осуществлять инновационную деятельность на территории Новосибирска и в случае участия в номинации «Поддержка организаций, осуществляющих инновационную деятельность», относиться к категории субъектов малого и среднего предпринимательства», – сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Победителям конкурса, с небольшими исключениями, возместят все затраты. Например, на производство или реализацию товаров, выполнение работ. Кроме того, на оказание услуг по следующим направлениям: затраты на НИОКР, получение разрешительных документов, внедрение инновационной продукции в серийное производство, приобретение нового основного технологического оборудования, готового программного обеспечения, разработку специального ПО и многое другое.

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