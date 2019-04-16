Поможет ли бюджет Новосибирской области социальной сфере?

На заседании комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Новосибирской области 11 апреля парламентарии рассмотрели изменения в областную программу развития здравоохранения. Вопрос вызвал активные обсуждения в депутатском корпусе.

В малом зале Законодательного собрания Новосибирской области 11 апреля состоялось заседание комитета по здравоохранению и социальной политике областного парламента. Первый вопрос в повестке – изменение областного бюджета, с докладом выступил министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко. Члены комитета, основное направление работы которого – социальная политика, конечно, положительно восприняли информацию министра о выделении дополнительных средств на строительство новых детских садов в Новосибирске, ремонт бассейна в Карасуке, строительство стадиона в Искитимском районе. Кроме того, планируется выделить 57 миллионов рублей на компенсацию жителям сельских районов, подключающихся к цифровому ТВ.

Отдельным вопросом было рассмотрение изменений в областную проблему развития здравоохранения. С докладом выступила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова. Она рассказала, что в этом году расходы на эту сферу составят 53 миллиарда рублей, а через два года эта сумма превысит 60 миллиардов. Дополнительные 6,9 миллионов рублей будут выделены на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, 13 миллионов рублей – на закупку лекарств отдельным категориям граждан – льготникам, детям-инвалидам. В этом году региональная программа будет интегрирована с национальными проектами – это поможет продолжить реконструкцию Обской городской больницы, строительство детской туберкулёзной больницы в посёлке Мочище, да и в целом капитальный и текущий ремонт будет проведён в 45 учреждениях. В июне 2019 года, по словам заместителя министра, планируется начать строительство такого важного объекта, как перинатальный центр.

Выступление одного из руководителей регионального минздрава довольно быстро стало поводом для обсуждения проблем отрасли в целом. Так, депутат ЗС НСО Александр Семенюк поинтересовался тем, как министерство обеспечивает права на получение медицинской помощи, в частности – в школах и детских садах. «Там вопиющая ситуация, в 100% случаев – нарушения!», — возмутился депутат, подчеркнувший, что сегодня медицинский кабинет имеется только в каждой третьей школе Новосибирской области. Елена Аксёнова ответила, что в силу своих полномочий министерство может заниматься только поставками лекарств в эти кабинеты, контролем качества медпрепаратов – оборудованием должны заниматься образовательные организации. Тему лекарственного обеспечения развил депутат Заксобрания Сергей Зарембо. «В прошлом году в Северном районе столкнулся с проблемой нехватки лекарств, работала комиссия, но жители продолжают жаловаться, потому что никаких улучшений не произошло. Построена большая, хорошая больница, но жалобы продолжают поступать», — подчеркнул депутат, призвавший не забывать про отдалённые районы, про обеспеченность кадрами в этих районах. Елена Аксёнова рассказала, что лично выезжала в Северный район, чтобы решить эту проблему, и пообещала депутатам взять ситуацию под свой контроль.

«Хотелось бы, чтобы в следующем докладе были бы отражены не только ваши заслуги, но и ваши потребности», — также резюмировал депутат ЗС Александр Шпикельман. Он также призвал министерство обратить больше внимания на пропаганду здорового образа жизни. «Мы небрежно относимся к своему здоровью, а потом говорим: «Здравоохранение, помоги!», — заметил депутат. Председатель комитета Игорь Гришунин предложил создать рабочую группу, которая бы занималась этими проблемами. Отвечая на вопросы депутатов, Елена Аксёнова обратила внимание на то, что в рамках нацпроектов в регион будут направлены дополнительные средства на оказание помощи онкологическим больным и на развитие санитарной авиации. В конечном итоге, проект изменений в программу был согласован комитетом.

Не менее важный вопрос, который поднимался в ходе обсуждения доклада Елены Аксёновой – это обеспечение права на получение медицинской помощи. С докладом выступила руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области. Елена Хрусталёва. За прошлый год её ведомство провело более 340 проверок, половина из которых носила внеплановый характер – поступило более 1300 обращений от жителей Новосибирской области, среди которых – инвалиды, пенсионеры, родственники ушедших из жизни ветеранов. Итоги проверок неутешительны: в 70% проверяемых организаций обнаружились нарушения. В основном не соблюдаются сроки оказания медицинской помощи, в том числе – в такой сфере как онкология, где как раз требуется максимальная оперативность.

Председатель комитета Игорь Гришунин, комментируя итоги заседания отметил, что «наблюдается прирост финансирования во всём, будут выделены средства на строительство ФАПов, перинатального центра. Надо строить поликлиники – те семь поликлиник в Новосибирске, о которых говорят, будут обеспечивать 25% необходимых задач. Сегодня мы говорим о лекарственном обеспечении – вопрос стоит очень остро, мы проверяем те факты, когда обращается к нам избиратель. Многое зависит от правильного использования, распределения тех специалистов, которые руководят учреждениями», — подчеркнул он. По словам Игоря Гришунина, необходимо также обратить внимание на состояние системы скорой помощи. «Маршрутизация должна чётко срабатывать. Мы говорим о квотах – очереди на отдельные операции составляют до 4 лет, безобразие полнейшее!», — отметил он. Председатель комитета подчеркнул, что от оперативного оказания медицинской помощи, от оперативного проведения высокотехнологичной операции зависит жизнь людей. «Нельзя ограничивать эти возможности», — убеждён Игорь Гришунин. По его словам, существует определённая ответственность и у глав муниципалитетов и районов – они должны создать максимально удобную схему медицинских участков, чтобы федеральные и региональные средства, выделенные на здравоохранение, были бы рационально использованы.

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