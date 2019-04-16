Глава Новокузнецка отстранил от должности чиновника за коррупцию

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов отстранил от должности начальника управления по учету и приватизации жилых помещений Виталия Пуляева. Чиновник подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка, увольнение начальника управления по учету и приватизации жилых помещений Виталия Пуляева связано с уголовным делом, возбужденным следственными органами по факту мошенничества в особо крупном размере.

Следствием установлено, что в 2017 на основании документов, выданных управлением по учету и приватизации жилых помещений и датированных 2013 годом, житель Новокузнецка заключил договор социального найма на жилое помещение. В дальнейшем квартиру гражданин приватизировал и заключил сделку купли-продажи. Бюджету Новокузнецкого городского округа нанесен ущерб в размере 1,7 млн рублей.

В пятницу, 12 апреля, в управлении по учету и приватизации жилых помещений следователями совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Кемеровской области были проведены оперативные мероприятия. В результате обыска изъяты необходимые документы. Виновные лица будут установлены в ходе предварительного следствия в рамках уголовного дела.

Как отметил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, выявление коррупции будет вестись и в дальнейшем совместно с правоохранительными органами. Администрация города остается прозрачной в выявлении всех этих вопросов.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что суд Новосибирска вынес обвинительный приговор экс-чиновнику городской мэрии. За мошенничество и злоупотребление служебным положением его приговорили к 3 годам лишения свободы условно.

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