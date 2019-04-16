РУСАЛ и Braidy Industries построят алюминиевый прокатный завод в США

РУСАЛ и американский холдинг Braidy Industries Inc. намерены создать совместный проект по производству продукции плоского проката для американской автомобильной промышленности в Ашленде, штат Кентукки, США.

По информации пресс-службы РУСАЛа, холдинг Braidy Industries Inc, владеющий компанией Veloxint — разработчиком продукции с облегченным весом, совместно с РУСАЛом хотят построить алюминиевый прокатный завод в США.

Проектная мощность прокатного завода составит 500 тыс тонн ленты горячего проката и 300 тыс тонн готовой продукции холодного проката в год. Стан холодного проката сможет производить листы шириной 104 дюйма (264,16 см), самые широкие листы холодного проката в США. Продукция завода поможет сбалансировать ожидаемый дефицит в производстве прокатных листов для автомобильной промышленности на американском рынке.

На заводе будет установлено ультрасовременное оборудование от лучших производителей. РУСАЛ планирует поставлять алюминий для нового прокатного завода в Америке с Тайшетского алюминиевого завода, строительство которого сейчас ведется в Сибири.

В обмен на вложенные инвестиции РУСАЛ получит 40% долю нового завода. 60% будут принадлежать Braidy Industries.

Компании, как сообщает пресс-служба металлургического холдинга, заключили эксклюзивный договор о намерениях, в котором прописаны детали коммерческих условий для совместного предприятия, а также информация о проведении любых переговоров в будущем. Ожидается, что юридически обязывающая документация по проекту будет подписана во втором квартале 2019 года, после того, как будет принято окончательное решение о реализации проекта.

Площадка, выбранная для завода, будет располагаться в непосредственной близости от производителей автозапчастей, что позволит минимизировать расходы на транспортировку готовой продукции.

Отметим, РУСАЛ является лидером мировой алюминиевой отрасли. В 2018 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,2% глинозема. В компании работает около 62 000 человек. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах.

Добавим, что РУСАЛ в конце января был исключен из санкционного списка Минфина США, в котором он находился с апреля 2018 года.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин на форуме КЭФ-2019 подписал соглашение с генеральным директором компании РУСАЛ Евгением Никитиным по созданию «Красноярской технологической долины».

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