Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил на должность нового начальника департамента земельных и имущественных отношений города Александра Савоськина, который ранее занимал пост замглавы Дзержинского района. Об этом 16 апреля «Континенту Сибирь» сообщил пресс-секретарь главы Новосибирска Глеб Черепанов.

«16 апреля назначен новый руководитель управления по земельным и имущественным отношениям Новосибирска. Им стал заместитель главы Дзержинского района Александр Савоськин», — сообщил Глеб Черепанов.

На сайте мэрии Новосибирска указано, что в администрации Дзержинского района Александр Савоськин курировал сферы экономики и финансов. До работы в администрации Дзержинского района Александр Савоськин работал в департаменте правовой и кадровой работы мэрии Новосибирска.

Ранее пост руководителя управления по земельным ресурсам мэрии Новосибирска занимал Юрий Кузнецов, сведения о задержании которого появились 31 октября 2018 года. Анатолий Локоть 1 ноября уточнил, что в отношении Юрия Кузнецова ведутся следственные действия.

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