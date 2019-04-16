Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло заработал в 2018 году 9,19 млн рублей. Декларация о доходах была опубликована на сайте президента РФ 15 апреля.

В 2018 году Сергей Меняйло официально задекларировал доход в размере 9,19 млн рублей (его супруга указала 498 тыс. рублей). Полпред РФ владеет квартирой размером 152,7 кв. м, а также пользуется еще одной квартирой (площадью 94, 1 кв. м), коттеджем (площадью 585,9 кв. м) и гаражом. Кроме того, в декларации указано, что Сергею Меняйло принадлежит автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

По уровню доходов среди полпредов РФ Сергей Меняйло занимает 5 место из 7, после экс-президента ПАО «АвтоВАЗ» полпреда Приволжья Игоря Комарова, который заработал в 2018 году более 657 млн рублей, уральского полпреда Николая Цуканова (вместе с супругой в 2018 году заработал более 27 млн рублей), представителя президента в Южном федеральном округе Владимира Устинова (доход более 14 млн рублей) и Александра Гуцана – полпреда Северо-западного федерального округа (вместе с супругой задекларировал более 13 млн рублей).

Ранее сведения о доходах опубликовали члены Совета Федерации РФ от Новосибирской области.

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