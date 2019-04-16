Поселок Горный в Новосибирской области получил статус ТОР

В Новосибирской области на территории муниципального образования – рабочего поселка Горный Тогучинского района создана новая территория опережающего социально-экономического развития «Горный».

По данным пресс-службы правительства НСО, постановление о присвоении поселку Горный в Новосибирской области статуса территории опережающего социально-экономического развития подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Создание ТОР «Горный» будет способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости от градообразующего предприятия, повышению инвестиционной привлекательности населенного пункта, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций.

Постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития «Горный» подготовлено минэкономразвития России в соответствии с федеральным законом.

Определены границы ТОР «Горный», виды экономической деятельности, при которых на территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объем капитальных вложений резидентов.

В настоящее время правительством Новосибирской области подписаны рамочные соглашения с инвесторами о реализации четырех инвестиционных проектов. В частности, планируется создать предприятие угледобывающей промышленности, а также организовать производство легковесного теплоизоляционного строительного материала и построить завод по утилизации нефтешламов.

Стоит отметить, что организация ТОР «Горный» позволит к 2028 году снизить зависимость города от градообразующего предприятия – Горновского завода спецжелезобетона – филиала АО «БетЭлТранс», создать более 650 постоянных рабочих мест, а также привлечь 3,5 млрд рублей инвестиций.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в середине февраля 2019 года заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка на заседании совета по развитию промышленности и предпринимательства, отметил, что решение по присвоению Горному статуса ТОСЭР будет принято только в начале 2020 года. Причина увеличения сроков рассмотрения поданной заявки – замечания со стороны Министерства финансов РФ.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.