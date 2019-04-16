Из Новосибирска запускают прямой рейс в «Город цветов»

Партнер аэропорта Толмачево S7 Airlines расширяет программу полетов в Китай. Так, с 21 мая 2019 года компания начнет выполнять прямые рейсы из Новосибирска в Гуанчжоу.

По информации пресс-службы аэропорта Толмачево, с 21 мая текущего года Новосибирск и Гуанчжоу свяжут прямыми рейсами. Полеты планируется выполнять на комфортабельных лайнерах Airbus A320 Neo.

Рейсы из Новосибирска будут осуществляться по вторникам и воскресеньям в 21:10. Прилетать самолет в международный аэропорт Гуанчжоу Байюнь будет в 04:15. Обратный рейс из Гуанчжоу планируют выполнять по понедельникам и средам в 05:15, прибывать воздушное судно в Новосибирск будет в 10:50. Для каждого из аэропортов указано местное время.

Стоит отметить, что с рейсами из Новосибирска в Гуанчжоу удобно стыкуются, в пределах полутора-двух часов, прибывающие рейсы S7 Airlines из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Нового Уренгоя, Тюмени, Караганды, Шымкента и Алматы. В свою очередь, с рейсами, прибывающими из Гуанчжоу, удобно стыкуются направления СНГ, например, Худжанд, Усть-Каменогорск, Алматы, Бухара и Ташкент.

Гуанчжоу, или как его еще неофициально называют «Город цветов» — третий по численности населения город Китая после Пекина и Шанхая. Основанный в 214 году до н.э, он долгое время был одним из главных центров торговли Китая с внешним миром. В этом городе тысячелетние традиции встречаются с современностью. Богатая история Гуанчжоу делает его привлекательным для многочисленных туристов.

Добавим, что Гуанчжоу является также крупным промышленным центром Китайской Народной республики и используется в качестве отправной точки грузов из Китая российскими и иностранными авиакомпаниями.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что с 15 и 16 апреля 2019 года S7 Airlines приступил к полетам из Новосибирска в Новокузнецк и Томск. Рейсы в обоих направлениях будут выполнять несколько раз в неделю.

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