Первый квартал стал тревожным для кузбасских угольщиков — мировые цены на энергетический уголь снижаются с начала года и находятся сейчас в диапазоне $80–90 за тонну. Вместе с тем годовые отчеты компаний за 2018 год, опубликованные в последние недели, демонстрируют впечатляющий рост выручки. Эксперты говорят, что снизилось количество убыточных предприятий, и остановился рост задолженности холдингов по займам и кредитам. Тем не менее мнения аналитиков о том, когда цены пойдут вверх, расходятся. Бизнес надеется на рост к концу II квартала. Подробнее — в материале «Континента Сибирь».

Благоприятный для угольной отрасли 2018 год позволил компаниям увеличить запас прочности. Однако стоимость угля в I квартале 2019 года заметно упала по сравнению со средними значениями прошлого года. Неблагоприятная ценовая конъюнктура, по мнению экспертов, очевидно, заставит угольные компании и власти пристальнее взглянуть на целесообразность запланированных крупных инвестпроектов. Заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Александр Григорьев в беседе с «Континентом Сибирь» пояснил, что мировые цены на энергетический уголь снижаются на протяжении всего 2019 года и находятся сейчас в диапазоне $80–90 за тонну, что соответствует уровню 2013 года.

Согласно данным Росстата, средняя цена тонны каменного угля в январе составила 3480,36 руб., коксующегося — 5574,45 руб., а уже в феврале стоимость снизилась до 3190,32 и до 5111,35 руб. за тонну соответственно. Представители бизнеса в беседе с «Континентом Сибирь» заметили, что текущий уровень цен на внешних рынках составляет в среднем около $50 за тонну в зависимости от качества.

Хотя колебание стоимости продукции и стало для многих вполне ожидаемым, все же вызвало обеспокоенность как внутри отрасли, так и у представителей смежных производств. Заместитель директора по перспективному развитию и работе с федеральными органами АО «УК «Кузбассразрезуголь» Ирина Ольховская отмечала в газете GUDOK, издающейся при поддержке ОАО «РЖД», что в первую неделю с начала апреля индекс угля API2 CIF ARA (основной ценовой эталон, используемый в контрактах на поставку во внебиржевых контрактах в Северо-Западной Европе) потерял более $10 за тонну и достиг минимального уровня с июня 2016 года — $51,33 за тонну. «Безусловно, при текущем высоком уровне транспортных затрат такое падение цены — в два раза по сравнению с сентябрем 2018 года — негативно сказалось на финансовом положении угольных компаний. Вопрос их устойчивости и рисков для бюджета уже обсуждается на уровне Минэкономразвития и администрации Кемеровской области», — цитирует Ирину Ольховскую GUDOK.

Вместе с тем в департаменте угольной промышленности администрации Кемеровской области в ответ на запрос «Континента Сибирь» уточнили, что несмотря на «резкое снижение цен на энергетический уголь в начале 2019 года», изменение внешней конъюнктуры не отразится на объемах перевозок. «Чтобы не потерять наработанную долю рынка, кузбасские угольные компании не снижают экспорт», — сообщили в ведомстве со ссылкой на данные ОАО «РЖД» за I квартал 2019 года, согласно которым за отчетный период отгружено 36,6 млн тонн. Добавим, что это на 1,1 млн тонн больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Говоря о структуре экспорта, в ведомстве рассказали, что по результатам 2018 года большую часть своей продукции угольные компании Кузбасса экспортировали в Южную Корею (18,528 млн тонн), Японию (11,924 млн тонн), Германию (10,480 млн тонн), Турцию (10,372 млн тонн), Нидерланды (10,076 млн тонн), Великобританию (8,588 млн тонн), Украину (8,274 млн тонн) и Китай (6,643 млн тонн). При этом, по данным Федеральной таможенной службы, наиболее заметно снизился спрос в 2018 году по сравнению с 2017-м в Великобритании (на 3,410 млн тонн), Турции (на 2,002 млн тонн) и Испании (на 1,422 млн тонн). Однако возросло употребление кузбасского топлива в Польше (+4,802 млн тонн), Германии (+2,827 млн тонн), Румынии (+1,747 млн тонн), Южной Корее (+1,579 млн тонн) и Индии (+1,082 млн тонн).

Среди новых рынков сбыта топлива в департаменте отметили Пакистан и Сенегал.

Год в плюсе

Текущее падение цен на энергетический уголь, очевидно, скорректирует финансовые показатели предприятий за первое полугодие в сторону понижения. Однако опубликованные в марте годовые отчеты предприятий демонстрируют впечатляющий рост выручки и, соответственно, свидетельствуют о значительном запасе прочности. В начале февраля заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский на всероссийском съезде руководителей угольных компаний в Новокузнецке заявлял, что за прошедший год объем инвестиций в отрасль был максимальным за последние 25 лет. По его словам, вложения в основной капитал выросли с 2017 года более чем на 45% и составили 150 млрд руб. (в целом по стране).

По информации областной администрации, в Кузбассе на 2019 год намечен ввод сразу шести угольных объектов. Среди них — разрезы «Чернокалтанский» мощностью 2 млн тонн (ООО «Углетранс») в Новокузнецком районе и «8 марта» мощностью 1 млн тонн (АО «ХК «СДС-Уголь») в Прокопьевске.

Кроме того, угольные компании объявили о намерении построить в 2019 году четыре обогатительные фабрики. В частности, в августе 2019 года планируется запуск обогатительной фабрики на разрезе «Кийзасский» в Мысках. Ее планируется построить из быстровозводимых легких конструкций. Также две обогатительные фабрики планирует построить ООО «УК «Полысаевская».

При этом Анатолий Яновский, выступая в Новокузнецке, также обращал внимание и на тот факт, что впервые за последние несколько лет в России выросли объемы внутреннего потребления. Также, по информации заместителя министра, снизилось количество убыточных предприятий и остановился рост задолженности угольных предприятий по займам и кредитам.

Обоснованный оптимизм

В годовом отчете Кузбасской топливной компании (КТК) за 2018 год сообщается, что выручка организации в отчетном периоде составила 68 479 млн руб., что превышает показатели 2017 года на 77%. Основными драйверами роста выручки стали рост объемов продаж и рост цен на экспортных рынках. «Валовая прибыль КТК за 2018-й составила 11 954 млн руб., что выше на 97% аналогичного показателя 2017 года. По итогам деятельности за 2018 год чистая прибыль компании составила 6023 млн руб.», — говорится в отчете.

Согласно собственным данным КТК, за отчетный период компания добыла 15,66 млн тонн угля, что на 18% выше, чем в прошлом году. Реализация за 12 месяцев прошлого года составила 16,27 млн тонн, что на 35% выше уровня 2017-го (12,08 млн тонн). В отчете отмечается, что основной прирост объема продаж пришелся на экспортные направления и составил 43%. Таким образом, доля экспорта в общем объеме продаж достигла 76%.

В I квартале 2019 года в КТК рассчитывают добыть 3,5 млн тонн угля.

В годовом отчете ПАО «Распадская» сообщается, что выручка компании в 2018 году по сравнению с 2017-м выросла на четверть, составив $1085 млн. Показатель EBITDA достиг $589 млн ($455 млн в 2017-м). Рентабельность по EBITDA выросла до 54,3% по сравнению с 52,4% годом ранее. В отчетном периоде компания получила чистую прибыль в размере $448 млн по сравнению с $319 млн в 2017 году.

«Хорошие финансовые результаты в 2018 году были в большей степени обусловлены благоприятными внешними факторами в виде высоких цен и сильными производственными достижениями. Вместе с тем, учитывая высокую рыночную волатильность цен на уголь, компания считает необходимым иметь достаточные финансовые резервы. Совет директоров принял решение не комментировать выплату дивидендов за 2018 год», — прокомментировал в отчете Степанов.

В документе сообщается, что доля экспорта в общем объеме реализации концентрата увеличилась до 70%, из которых 77% пришлось на отгрузки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и 23% — в Европу.

Добавим, что другие крупные угольные компании, работающие в Кузбассе, по традиции финансовые показатели не публикуют. Однако почти все предприятия анонсировали рост объемов производства. По данным департамента угольной промышленности администрации Кемеровской области, за январь-февраль уже добыто 39,2 млн тонн. Из них коксующихся марок — 12,2 млн тонн (январь-февраль 2018-го — 10,3 млн тонн), энергетических — 27 млн тонн (январь-февраль 2018-го — 28,3 млн тонн).

Перспективы

Представители бизнеса в беседе с «Континентом Сибирь» отмечали, что надеются на небольшой рост цен на энергетический уголь в конце II квартала 2019 года, более существенный рост, по их мнению, должен начаться осенью. «В настоящее время цена на внешних рынках варьируется от $61 до $33 за тонну энергетического угля в зависимости от качества, по прогнозу в III квартале она увеличится до значений $70–41», — сказали в одной из компаний на условиях анонимности.

Заместитель генерального директора ИПЕМ Александр Григорьев считает внешнюю конъюнктуру в целом благоприятной, однако отмечает, что риски для отрасли остаются прежними. «Во-первых, это перспектива дальнейшего сжатия европейского рынка энергетического угля в силу ужесточения так называемых «климатических» требований, — перечисляет эксперт. — Во-вторых, ограничения транспортной инфраструктуры в восточном экспортном направлении, которое могло бы скомпенсировать потенциальное снижение объемов на западном. В-третьих, это слабеющий внутренний рынок, где в энергетике газ продолжает вытеснять уголь, а регуляторные меры для исправления ситуации отсутствуют», — добавляет он.

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