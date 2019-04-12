Весенний фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. вновь откроется в новосибирском центре культуры и отдыха «Победа» 16 апреля. На сей раз независимое кино Италии зрителям представит директор фестиваля Вивиана дель Бьянко. В афише кинонедели — семь разножанровых фильмов и, конечно, интересные встречи.

«Основной особенностью кинофестиваля N.I.C.E. с момента его основания в 1991 году является желание исследовать тех артистов, которые бросили вызов барьерам, разделяющим художественные дисциплины, отказались от клише и постоянно дают жизнь необычайным формам искусства. Они делают смелые независимые фильмы с новыми поэтическими выражениями и передают историю нашей страны», — рассказала директор фестиваля N.I.C.E. Вивиана дель Бьянко. Некоторые из них драматичны и рассказывают о социальных проблемах, коррупции или подростковой преступности, другие заставляют смеяться, с иронией повествуя о красоте и сложности жизни. Главной задачей фестиваля остается продвижение нового итальянского кино в мире, основу программы составляют дебютные (или вторые) картины итальянских режиссеров. В этом году афиша фестиваля, проходящего в «Победе» уже в одиннадцатый раз, включает шесть современных картин разных жанров и классическую ленту Франко Дзеффирелли «Чай с Муссолини».

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Фильмом открытия 16 апреля станет картина «Лучше дома места нет», обаятельная история большой семьи, собравшейся на острове на золотую свадьбу бабушки и дедушки. И хотя ее автор, режиссер Габриэле Муччино, не является дебютантом (ему принадлежат несколько успешных лент, одну из которых под названием «Летние дни» видели новосибирцы), своей новой работой он наверняка порадует зрителей. Эмоциональная, яркая, полная чисто итальянских страстей семейная история на фоне великолепных пейзажей задаст тон фестивалю. Картину представят почетный гость фестиваля Вивиана дель Бьянко и ее коллега Сабина Вити, отвечающая в команде N.I.C.E. за связи с общественностью.

Днем позже, 17 апреля, программу продолжит пронзительная социальная драма «Один шанс на всю жизнь», ставшая ярким дебютом братьев-близнецов Дамиано и Фабио Д’Инноченцо, выросших, как и герои их фильма, на окраинах Рима. Увлечение живописью, поэзией и фотографией переросло в работу над клипами и короткометражками, а первый же полный метр попал в программу «Панорама» Берлинского кинофестиваля и был номинирован на «Серебряную ленту».

Продолжить знакомство с актуальным кинематографом Италии 18 апреля позволит поэтическая комедия «Отель Гагарин». Вместе с ее героями, балансирующими на грани отчаяния режиссерами-неудачниками, мы отправимся на съемки в заснеженную Армению… Впрочем, за черной полосой всегда брезжит надежда, а жизнь можно начать с начала, уверен режиссер Симоне Спада, чья первая же полнометражная работа стала безусловной авторской удачей.

В пятницу, 19 апреля, смотрим поколенческую комедию «Гость» — портрет нынешних сорокалетних, не имеющих стабильности ни в жизни, ни в любви. Попав в анекдотичную на первый взгляд ситуацию, ее герои вынуждены серьезно взглянуть на свои отношения и возможность стать родителями. Режиссер Дуччо Кьярини, который, как и фестиваль N.I.C.E., родился во Флоренции, снял свою вторую полнометражную художественную ленту уверенно, красиво и безжалостно.

Заслуживает внимания и документальный фильм «Последние ковбои Италии», неспешное повествование о том, как пастухи тосканской Мареммы сохраняют столетние традиции среди нетронутых рукой человека пейзажей. Режиссер-документалист Вальтер Бенчини из Тосканы, кроме кино, занимается клипами, перформансами и видеоартом, его знают и любят на крупных международных кинофестивалях.

Отличным выбором для субботнего вечера 20 апреля станет добрая комедия «Приправить по вкусу», затрагивающая тему истинных ценностей и умения преодолевать трудности. Ее герои, успешный столичный повар и юноша-аутист, сумеют стать настоящими друзьями в борьбе за победу в важном кулинарном конкурсе. Автор ленты, режиссер Франческо Фаласки, уже вышел из разряда новичков, зато отлично знает кинематографическую кухню и учит будущих режиссеров в собственной киношколе. Поделиться впечатлениями и распробовать кино на вкус зрители смогут в кафе «Премьера» за ужином, составленным по меню из фильма.

Фестиваль завершится юбилейным показом фильма «Чай с Муссолини» знаменитого итальянского режиссера Франко Дзеффирелли, тем самым организаторы фестиваля отдают дань уважения великому наследию итальянского кинематографа. Перед сеансом — киноманское чаепитие с кинокритиком Алексеем Кожемякиным в новом ресторанном пространстве «Победы».

Фестиваль N.I.C.E. проходит при поддержке Итальянского Института культуры в Москве и Посольства Италии, генеральным партнером фестиваля в Новосибирске стал Банк «Интеза». Показы проходят на языке оригинала с русскими субтитрами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав Чехомов, управляющий Сибирским филиалом АО «Банк Интеза»:

— Банк «Интеза» не только развивает экономические отношения между Италией и Россией, но и регулярно поддерживает такие интересные культурные проекты, как фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. Италия всегда славилась историей своего кинематографа, актерами и режиссерами. Всю предстоящую неделю мы будем с удовольствием смотреть современные итальянские кинофильмы. Я благодарю организаторов и партнеров фестиваля и поздравляю зрителей с этим кинопраздником. Желаю всем приятного просмотра и приглашаю в гости!

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