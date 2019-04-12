Как Сибирский федеральный округ смотрится на экономической карте страны? Какие его территории можно считать лидерами, а какие — аутсайдерами? Способствуют ли прорыву красноярская Универсиада и другие масштабные региональные события? «Континент Сибирь» изучил итоги экономического развития территорий СФО за прошлый год.

Задействовать преимущества

Отражением итогов экономической деятельности территории и уровня его экономического развития может традиционно служить объем валового регионального продукта (ВРП) региона.

В ответе на запрос реакции «Континента Сибирь» в министерстве экономического развития Новосибирской области отметили, что к 2017-му большинство регионов СФО во многом преодолело экономические трудности и вышло на положительные цифры экономического роста. По абсолютному значению ВРП на протяжении нескольких лет лидирует Красноярский край. Аутсайдеры — Республика Тыва и Республика Алтай.

Отметим, что Бурятия и Забайкальский край в рейтингах не отражены — с прошлого года они входят в Дальневосточный федеральный округ.

Валовой региональный продукт

(валовая добавленная стоимость в текущих основных ценах, млн руб)

2012 2013 2014 2015 Красноярский край 1183228,0 1256934,1 1410719,9 1667041,1 Новосибирская область 728154,0 817516,7 911219,0 1021642,9 Иркутская область 737971,6 805197,5 916317,5 1001717,6 Кемеровская область 718320,4 667950,5 752024,0 843345,4 Омская область 491507,6 551734,0 602605,1 618127,7 Томская область 371472,9 402562,1 430266,8 471456,7 Алтайский край 368995,2 416110,3 446023,8 487903,3 Республика Хакасия 130638,5 141850,5 158372,8 170413,1 Республика Тыва 37369,1 41298,7 45947,9 47289,6 Республика Алтай 30444,6 33313,5 39191,9 42165,7

Если говорить о динамике развития сибирской промышленности, она неплохо смотрится на фоне всей России. Аналитик инвестиционно-финансовой компании «Юнисервис Капитал» Денис Видяйкин, отвечая на вопросы корреспондента «Континента Сибирь», отмечает, что в 2018 году промышленность Сибири смогла опередить средний уровень индекса промышленного производства РФ на 0,4%. «Для Сибири ключевыми промышленными центрами традиционно выступают Красноярский край и Новосибирская область. Однако лидером по значению роста индекса промышленного производства в 2018 году стала Республика Алтай. Этому способствовали рост добычи полезных ископаемых (13,2%) и практически взрывной рост электроэнергетики (9,3%). Снижение объема промышленного производства в 2018 году было только в Иркутской и Омской областях, где упал объем производства в обрабатывающей промышленности», — констатирует эксперт.

По итогам 2018 года большинство регионов СФО в промышленном производстве демонстрируют прирост объемов производства. Понятно, что по этому параметру единого подхода в оценках быть не может — в силу специфики, которую определяют география, экономические традиции и прочие локальные нюансы.

Объемы товаров, работ и услуг по добыче полезных ископаемых

Темп роста (выше 100 %)/снижения (ниже 100%) объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых, % к предыдущему году Кемеровская область 122,3 Красноярский край 143,5 Иркутская область 136,4 Томская область 124,0 Новосибирская область 163,0 Республика Хакасия 140,8 Республика Тыва 119,7 Алтайский край 87,2 Омская область 117,3 Республика Алтай 67,9

По обрабатывающим производствам в 2018 году в СФО самого большого объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами добился Красноярский край. На последнем месте — Республика Тыва.

«Стабильно высокие темпы роста индекса промышленного производства наблюдаются в Новосибирской области и Красноярском крае, которые также являются одними из лидеров в СФО по данному показателю. Росту промышленного производства в Новосибирской области (5,6%) способствовала добыча полезных ископаемых, объем которой вырос на 27,7% за счет роста объема добычи «Разреза Восточный», и разработка Колыванского месторождения, которым занимается АО «Сибирский антрацит». В 2018 году объем добычи «Сибирского антрацита» составил 8,5 млн тонн, в 2019 году планируется более 10 млн тонн угля. «Разрез Восточный» планирует к 2020 году добавить 10 млн тонн угля.

Красноярский край остается в лидерах за счет мощной ресурсной базы, освоением которой занимаются такие компании, как ПАО «Норильский Никель», АО «Полюс Красноярск», «Ванкорнефть», которая входит в «Роснефть», «РУСАЛ» — Красноярский алюминиевый завод и «РусГидро», — объясняет Денис Видяйкин.

Объем товаров, работ и услуг по обрабатывающим производствам

Темп роста (выше 100 %)/снижения (ниже 100%) объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по обрабатывающим производствам, % к предыдущему году Красноярский край 122,4 Омская область 121,0 Кемеровская область 117,2 Новосибирская область 106,3 Иркутская область 102,5 Алтайский край 102,5 Томская область 115,5 Республика Хакасия 105,3 Республика Алтай 85,7 Республика Тыва 112,8

В 2018 году природа внесла свой вклад в сельскохозяйственные показатели. В агродостижениях, значительно оторвавшись от других регионов, лидирует Алтайский край.

Затрагивая тему перспектив Новосибирской области, региональное минэкономразвития отмечает в диалоге с «Континентом Сибирь», что особого внимания к себе требуют отрасли экономики, по которым субъект РФ не занимает ведущие места в СФО, но имеет хороший потенциал для роста — обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство. Для развития этих отраслей и экономики региона в целом стоит задействовать конкурентные преимущества Новосибирской области, говорится в адресованном редакции письме, подписанном руководителем ведомства Ольгой Молчановой. Среди преимуществ — развитый сектор научных исследований, высокая предпринимательская активность, обеспеченность жильем и его доступность для населения, что влияет на качество жизни, укрепление позиции делового и торгово-логистического центра.

Продукция сельского хозяйства (всех категорий)

сельско-хозяйственные организации,

млн руб хозяйства населения, млн руб крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели,

млн руб Алтайский край 62438,4 35577,1 21036,6 Омская область 43582,5 26785,1 18102,8 Новосибирская область 52655,5 18413,0 6663,2 Красноярский край 40033,2 31690,1 4795,6 Иркутская область 27097,5 27072,7 8867,5 Кемеровская область 23947,6 16085,1 5811,1 Томская область 18104,8 9435,1 1884,0 Республика Хакасия 2086,6 9739,0 2570,1 Республика Алтай 1830,6 6875,5 3483,3 Республика Тыва 994,1 4166,1 904,5

Строить все труднее

«Несмотря на высокие темпы роста промышленности Сибирского региона, строительная отрасль заметно падает практически во всех регионах округа. Лучший результат показала Республика Алтай — рост составил 33%. Во всех остальных регионах — снижение объема строительства. Худший результат зафиксирован в Иркутской области — снижение на 29,8%. Далее идет Республика Тыва — снижение на 20,2%», — отметил для «Континента Сибирь» аналитик «Юнисервис Капитал» Денис Видяйкин. По его оценке, такое снижение является следствием значительного падения реальных доходов населения.

В 2018 году по объему строительных работ другие регионы СФО опередил Красноярский край. Наименьший объем — в Республике Тыва.

Работы по строительству

Регион Индекс физического объема строительных работ, %

(Выше 100 % — рост, ниже 100 % — снижение) Красноярский край 88,8 Кемеровская область 99,1 Новосибирская область 97,7 Иркутская область 70,2 Омская область 98,3 Алтайский край 94,6 Томская область 81,4 Республика Хакасия 99,8 Республика Алтай 133,0 Республика Тыва 79,8

В последние годы больше всего жилых квадратных метров в СФО вводит Новосибирская область. Ничего не изменилось в этом отношении и в 2018 году. По предварительным данным, больше миллиона «квадратов» также удалось ввести Красноярскому краю.

Глава ГК «ДСК КПД-Газстрой» Евгений Покровский в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» высказывает опасение, что сохранять лидирующие позиции по объемам ввода жилья Новосибирской области будет сложно в связи с ограничениями, которые накладывает на застройщиков законодательство. «Дальше будет трудно, если не произойдет трансформации 214-го федерального закона. Он может ударить по отрасли во всех регионах. Запас прочности есть, но насколько его хватит, покажет середина следующего года», — подчеркивает собеседник реакции.

Ввод в действие жилых домов

Регион Общая площадь жилых помещений

(тыс. кв. м) Изменение, % к соответствующему периоду предыдущего года Новосибирская область 1738,3 100,5 Красноярский край 1141,0 108,0 Иркутская область 982,3 100,9 Алтайский край 786,1 124,8 Кемеровская область 639,8 64,0 Омская область 506,3 110,5 Томская область 436,9 91,5 Республика Хакасия 189,8 80,5 Республика Алтай 108,3 82,7 Республика Тыва 87,1 86,2

По данным за 2018 год, больше всего в СФО предпринимателей в Новосибирской области, Красноярском крае и Иркутской области.

Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Всего из них: юридических лиц индивидуальных предпринимателей всего из них: микро предприятие малое предприятие среднее предприятие 1 Новосибирская область 146975 79387 73366 5569 452 67588 2 Красноярский край 110518 50931 46962 3691 278 59587 3 Иркутская область 89761 38940 35601 3113 226 50821 4 Алтайский край 79064 34172 31170 2751 251 44892 5 Кемеровская область 72010 30150 27236 2730 184 41860 6 Омская область 68429 29606 27087 2342 177 38823 7 Томская область 43456 21550 19963 1483 104 21906 8 Республика Хакасия 17281 5413 4916 468 29 11868 9 Республика Алтай 8378 2880 2581 260 39 5498 10 Республика Тыва 6939 1114 1032 74 8 5825

Где климат лучше?

Регион Денежные доходы населения январь — ноябрь 2018 года (в расчете на душу населения, в среднем за месяц, руб.) Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года, % 1 Красноярский край 27071,4 98,5/99,0 2 Омская область 24462,6 97,7/98,2 3 Новосибирская область 24012,1 97,3/97,8 4 Томская область 23938,0 98,9/99,5 5 Иркутская область 21779,7 97,2/97,9 6 Кемеровская область 21205,2 96,5/97,1 7 Республика Хакасия 21170,5 98,6/99,3 8 Алтайский край 21055,5 97,5/98,2 9 Республика Алтай 18490,0 101,7/102,4 10 Республика Тыва 12695,8 93,4/94,2

По данным министерства экономического развития Новосибирской области, лидером в СФО по объему инвестиций в основной капитал в прошлом году стал Красноярский край. Аутсайдер — Республика Тыва.

Бывший губернатор Красноярского края и Новосибирской области, экс-полпред президента РФ в СФО Виктор Толоконский в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» отметил, что «Красноярск в последние несколько лет — это новые рабочие места, новые дороги, серьезно укрепленный Сибирский федеральный университет, новая физматшкола, самая современная поликлиника, новые больницы — то есть значительное обновление инфраструктуры». Позитивно на развитии региона сказалось проведение Универсиады. «Универсиада — мощнейший университетский кампус, комфортабельные общежития, привлекающие талантливых абитуриентов. Она дала региону спортивная база, с которой, пожалуй, может сравниться разве что Казань и Сочи. Может быть, в этом нет прямого влияния на экономику, но это придает импульс развитию бизнеса и в конечном счете коррелирует с ростом качества жизни», — говорит Виктор Толоконский.

Инвестиции в основной капитал

Регион Объем инвестиций в основной капитал за январь-сентябрь 2018 года (млн. руб.) Объем инвестиций в основной капитал, % к январю-сентябрю 2017 года 1 Красноярский край 257433,9 99,5 2 Иркутская область 193459,7 106,0 3 Кемеровская область 168717,2 109,2 4 Новосибирская область 120545,6 107,6 5 Омская область 68835,9 114,1 6 Томская область 63522,2 94,7 7 Алтайский край 59177,5 129,2 8 Республика Хакасия 20906,3 167,8 9 Республика Алтай 7095,8 80,4 10 Республика Тыва 4775,5 89,5

По мнению многих собеседников «Континента Сибирь», такие события как Универсиада, под которые регион получает дополнительное финансирование, оказывают влияние на экономику территории. Большие частные и бюджетные средства вливаются в строительство, облагораживание территорий за несколько лет до старта соревнований. Новосибирская область в этом смысле возлагает большие надежды на молодежный чемпионат мира по хоккею, который планируется в Новосибирске в 2023 году.

Евгений Покровский связывает перспективы Новосибирской области со строительством четвертого моста и спортивных объектов к чемпионату по хоккею. «Но многое зависит от позиции властей: как будут задействованы мощности строительной отрасли региона. Если объектами займутся местные строители, это придаст импульс этому направлению бизнеса в Новосибирской области. Причем речь не только о жилье», — рассуждает Евгений Покровский.

Сопредседатель новосибирского отделения «Деловой России», генеральный директор группы компаний «Отелит Development» Евгений Бурденюк имеет свой личный предпринимательский взгляд на ожидание чемпионата в Новосибирске. «Иногда некоторые события искусственно накачиваются — чтобы привлечь в регион больше денег, отремонтировать те или иные объекты. Новосибирская область замерла в ожидании чемпионата по хоккею, строительства ЛДС. Есть и оборотная сторона: по некоторым нестационарным объектам договор аренды не продляется. Мы выходили с этой проблемой на представителей Министерства развития промышленности и предпринимательства РФ. С нами согласны, что перспективы проведения чемпионата в регионе не должны бить по локальному бизнесу. Напротив, на сферу услуг нужно опираться в такие моменты», — говорит Евгений Бурденюк.

Объем вложений принято увязывать с инвестиционной привлекательностью. Но, по мнению Виктора Толоконского, многое зависит от устоявшейся структуры экономики. «Мощный промышленный комплекс предполагает ежегодное обновление, поддержание оборудования, что требует вложений. Объем инвестиций в Красноярском крае больше, чем в Новосибирской области. Но это не значит, что Новосибирск обладает меньшей привлекательностью. То же самое — Кемеровская, Иркутская области, которым нужно больше средств для поддержания действующих производственных фондов. Достаточно масштабные инвестиционные процессы шли в последнее время в Новосибирской области и в Томской области, обладающей большой привлекательностью за счет сферы науки, образования», — отмечает Виктор Толоконский.

Состояние инвестиционной и инновационной деятельности исследуют различные рейтинговые компании. Шесть лет назад Ассоциация инновационных регионов России совместно с Министерством экономического развития РФ разработала «Рейтинг инновационных регионов». По результатам прошлого года в двадцатку лидеров этой выборки от СФО попали Томская область (4-е место), Новосибирская область (6-е место) и Красноярский край (20-е место). Популярностью пользуется Агентство стратегических инициатив (АСИ), которое совместно с ведущими деловыми объединениями оценивает эффективность работы региональных властей по формированию благоприятной бизнес-среды в «Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ». По итогам 2018 года по этому критерию Новосибирская область единственная из субъектов СФО вошла в двадцатку лучших регионов страны.

Евгений Бурденюк предпочитает вести бизнес без оглядки на рейтинги. Он не верит, что они сегодня дают объективную оценку, так как регионы к ним «адаптировались», зная, по какому критерию их оценивают. «С моей точки зрения — предпринимателя, который занимается недвижимостью и постоянно находится в поиске объектов, Новосибирская область — наиболее привлекательный субъект в СФО. Если говорить об условиях ведения бизнеса, я ощущаю тренд на ужесточение правил игры. Это происходит во всех регионах — налоговая отчетность, взаимодействие с контрольно-надзорными органами, ресурсы все больше и больше контролирует Москва, туда перемещаются головные офисы предприятий», — отмечает в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» Евгений Бурденюк.

Руководитель Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов считает рейтинг АСИ «самым объективным». В беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» он отметил, что с каждым годом количество обращений инвесторов в агентство возрастает. «Безусловно, есть макроэкономические показатели, на которые влияет общеэкономическая ситуация в стране и в мире. Но есть то, что под силу изменить нам. Анализируя обратную связь, которую мы получаем при работе с бизнесом, мы видим административные барьеры, которые можно убрать, как можно сократить сроки выдачи разрешительной документации и так далее. Это работа непростая, требует времени, в нее вовлечено много структур: органы государственной власти, ресурсоснабжающие организации», — говорит Александр Зырянов.

С его точки зрения, многое зависит от первого лица области, который задает темп. «Видно, что Новосибирская область энергичнее стала звучать в федеральной повестке. На последнем форуме в Сочи мы подписали инвестиционные соглашения на 21 миллиард рублей. Когда такое случалось? Только губернатор Андрей Александрович Травников провел более 40 встреч и переговоров, АИР работал по отдельной программе, тоже успешно», — подчеркивает глава областного АИР.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Расим Галямов,

министр экономики Омской области:

— В прошлом году в регионе реализованы системные меры поддержки. Это налоговые преференции, льготные займы, субсидирование в ключевых направлениях экономики. Результаты следующие. По объему ВРП Омская область находится на 30-м месте среди регионов Российской Федерации и 5-м месте в СФО. Более 45 % ВРП формируют промышленное и сельскохозяйственное производства. Основными позитивными итогами, характеризующими социально-экономическое развитие Омской области в 2018 году, являются рост инвестиционной активности организаций, сохранение стабильной ситуации на рынке труда и потребительском рынке, увеличение поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет региона. В 2018 году объем инвестиций в основной капитал по сравнению с 2017 годом вырос на 10,2 % (по Российской Федерации — на 4,3%) и составил 118,6 млрд рублей, что соответствовало 5-му месту в СФО. В структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал увеличилась доля инвестиций за счет собственных средств организаций (с 76,4% в 2017 году до 83,6% в 2018 году), уменьшилась доля привлеченных средств (с 23,6% до 16,4%), в том числе бюджетных средств (с 7,6% до 7%), кредитов банков (с 2,8% до 1%). В целом регион сохраняет позиции, на ближайшие шесть перспективы развития определены национальными проектами, по которым по отраслевому принципу закреплены ответственные ведомства.

Павел Дитятев,

заместитель председателя правительства — министр экономического развития Алтайского края:

— Алтайский край завершил 2018 год с положительными параметрами основных показателей социально-экономического развития, сохранив лидирующие позиции по производству сельхозпродукции. По итогам прошлого года, несмотря на сложные агрономические условия в период посевной кампании, собран неплохой урожай — более 5 млн тонн зерна, что обеспечило краю четвертое место среди регионов России. По итогам 2018 года ввод жилья вырос на 24,8% — это наилучшая динамика среди регионов Сибири и 4-е место в России. По динамике реальной заработной платы наш край вошел в десятку лучших регионов страны: за 2018 год она выросла на 9,2% (по России — на 6,8%). В прошедшем году завершилась реализация крупного инвестиционного проекта по строительству деревообрабатывающего комбината в Павловском районе. Продолжается модернизация крупных промышленных предприятий в сфере машиностроения, добычи полезных ископаемых, перерабатывающей промышленности. Еще одним достижением прошлого года стал рост экспорта (на 19,6% к 2017 году), который по итогам 2018 года составил 1,1 млрд долларов. Несмотря на достаточно высокие темпы роста по ряду экономических показателей, в целом по краю сохраняется отставание по уровню заработной платы от среднего по России. Правительство края реализует комплекс мер, направленный на повышение уровня оплаты труда в регионе, — это и региональное соглашение о минимальной заработной плате с работодателями, и легализация теневой занятости, повышение заработной платы в бюджетном секторе, меры стимулирования инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Людмила Халтанова,

заместитель министра экономического развития Республики Хакасии:

— Рост промышленного производства в 2018 году обусловлен увеличением выработки Саяно-Шушенской ГЭС им. П. С. Непорожнего по причине многоводности водохранилища и увеличением объема добычи каменного угля угледобывающими предприятиями региона. В структуре инвестиций в основной капитал по видам основных фондов значительно выросла доля инвестиций, направленных на машины и оборудования. Увеличение инвестиций обеспечили добыча полезных ископаемых, транспортировка и хранение, строительство, деятельность в области здравоохранения. Рост инвестиций связан с реализацией проектов, направленных на развитие металлургического комплекса, топливно-энергетического комплекса и началом реализации проектов КИП «Енисейская Сибирь». Снижение производства отмечено в семи видах экономической деятельности, наибольшее — в производстве текстильных изделий (65,9% к уровню 2017 года), прочей неметаллической минеральной продукции (75,5%).

Виктор Суслов,

доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН, член ученого совета Института экономики и организации промышленного производства СО РАН:

— Если рассматривать такой критерий, как валовой продукт на душу населения, СФО не является аутсайдером, находится на пятом месте. Лидируют Уральский, Центральный ФО. По критерию производимый продукт на площадь территории СФО отстает от других округов. Последние 7–10 лет мы наблюдаем стагнацию, беспомощность представителей власти, курирующих экономические вопросы государства, в попытках что-либо изменить. Это ситуация всей страны, которая состоит из регионов. Трудно рассуждать о потенциале территорий или конкретной Новосибирской области, когда деньги стягиваются в Москву. Точки роста можно увидеть в рекреационно-туристических регионах. Это перспективное направление для юга Сибири — Алтайский край, Республика Алтай, в какой-то мере Хакасия, Томская область. Надежды на улучшение появляются. Перспективы Новосибирской области сулит проект «Академгородок 2.0». Главное, чтобы планы не обернулись обещаниями.

Редакция «Континента Сибирь» выражает благодарность минэкономразвития Новосибирской области за информацию о показателях социально-экономического развития регионов Сибирского федерального округа. Инфографика подготовлена специалистами компании «Юнисервис Капитал».

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