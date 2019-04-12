Международный форум «Городские технологии» — ожидаемое событие: не каждый мегаполис проводит форум в формате «городской — с международным участием». Отличительная особенность новосибирского форума «Городские технологии» — реализация проекта «умных городов» в российских регионах в непосредственной связи и «сотворчестве» с ведущими учеными новосибирского Академгородка.

Клиника «РЖД-Медицина» Новосибирск также демонстрировала возможности цифровизации медицинских и бизнес-процессов в рамках площадки «Информационные технологии в социальной среде». Современная больница — это не только оказание качественной медицинской помощи, это также современное управление, обеспеченное информационными технологиями. Клиника представила работающие модели программных аппаратных комплексов (ПАК) по удаленному мониторингу здоровья работников промышленных предприятий, что является элементом телемедицинских технологий. Также посетителям был продемонстрирован мониторинг процессов производственной медицины (медосмотры) в клинике. Другим проектом, представленным на стенде компании, стал контакт-центр, развернутый с использованием IP-телефонии, с интеграцией в медицинскую информационную систему больницы.

Высокая оценка мэрии города Новосибирска в виде благодарственного адреса подтвердила уровень развития информатизации клиники.

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