Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство ледовой арены к МЧМ-2023

Министерством строительства Новосибирской области получено разрешение от мэрии города на строительство многофункциональной ледовой арены для проведения молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Как рассказали в министерстве строительства Новосибирской области, полученное разрешение на строительство Ледовой арены для проведения МЧМ-2023 позволит в ближайшее время развернуть работы на площадке, обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию и проведение молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 года на высочайшем уровне.

По информации пресс-службы правительства НСО, региональным минстроем был сформирован и направлен в мэрию Новосибирска полный пакет документов, предусмотренных градостроительным законодательством для получения разрешения на строительство. После завершения проверки представленных документов муниципалитетом подтверждена их достаточность и соответствие требованиям регулирующих документов. Разрешение на строительство многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в Новосибирске было выдано накануне, 9 апреля 2019 года.

Стоит отметить, что разработка проектно-сметной документации по объекту велась проектным институтом «Арена» (Москва) и была завершена в октябре 2018 года. В марте федеральным автономным учреждением «Главное управление государственной экспертизы» (Москва) подтверждено соответствие принятых в проекте решений современным требованиям в области экологии, надежности, безопасности, энергетической эффективности, а также обеспечения комфортных условий для зрителей и спортсменов.

Добавим, губернатор Новосибирской области Андрей Травников 29 января 2019 года подписал постановление о создании государственного казенного учреждения (ГКУ) «Арена», которое займется обеспечением строительных проектов к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Соответствующее документ опубликован на сайте регионального правительства.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что главгосэкспертизой выданы положительные заключения на строительство нового Ледового дворца спорта. Многофункциональная арена строится в преддверии проведения в Новосибирской области Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

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