Почему в Красноярском крае сократилось количество малых предпринимателей?

В Красноярском крае сократилось количество малых предпринимателей. Власти говорят, что общее число субъектов МСБ не снизилось, а изменения связаны с перерегистрацией бизнеса в качестве ИП для оптимизации налогообложения. Наблюдатели настаивают, что отрасль требует больше внимания и стимулов для развития.

Количество малых предприятий (включая микропредприятия) в Красноярском крае за 2018 год сократилось более чем на 1000 единиц (или на 2%) — до 49 979. При этом численность занятых здесь работников возросла свыше 10% (до 208,4 тыс. человек), а средняя заработная плата — почти на 21% (до 26,9 тыс. рублей).

Малый бизнес Красноярского края в минувшем году нарастил обороты на 26% (до 895,7 млрд рублей), но при этом сократил инвестиции в основной капитал на 25% (до 8,1 млрд рублей). В основном средства вкладывались в операции с недвижимостью (2,4 млрд рублей), в торговлю и ремонт автотранспорта (1,4 млрд рублей), в обрабатывающие производства (1,2 млрд рублей), в строительство 91 млрд рублей). Такие данные приводит Красноярскстат.

Распределение малых предпринимателей по видам деятельности за год практически не изменилось. К наиболее популярным направлениям относятся торговля и ремонт автотранспорта (35,4%), строительство (13,1%), профессиональная, научная и техническая работа (8,4%), обрабатывающие производства (8%).

В свою очередь в министерстве экономики и регионального развития Красноярского края «Континенту Сибирь» пояснили, что колебания количества субъектов бизнеса происходят регулярно. Например, количество индивидуальных предпринимателей за ушедший год возросло на 1,5 тыс. — до 59 тыс., и таким образом общее число субъектов МСП не уменьшилось, а наоборот, увеличилось. Смена формы объясняется нововведениями в налоговом законодательстве.

«В большей мере это связано с принятием краевого закона о патентной системе налогообложения. В июне 2018 года государство снизило налоговую нагрузку на индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения. Из 63 видов предпринимательской деятельности (парикмахерские и косметические услуги, автотранспортные услуги по перевозке грузов, репетиторство, ветеринарные услуги, услуги проката) мы снизили стоимость патента для 40 из них. Бизнесменам стало выгоднее поменять организационно-правовую форму юридического лица на ИП. Кроме того, с 2015 года в крае для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей действует режим налоговых каникул — льготой можно пользоваться в течение двух налоговых периодов до 2021 года. В 2018 году правом на налоговые каникулы воспользовались более тысячи индивидуальных предпринимателей. Однако мы все равно далеки от результата, который бы нас устраивал. Необходимо в разы увеличивать вклад малого бизнеса в экономику края — снижать административные барьеры, увеличивать господдержку, выявлять малые инвестиционные проекты в районах края и многое другое. У нас масса работы по развитию малого бизнеса на территориях края», — объясняет министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев считает, что данные статистики требуют внимательного изучения и анализа, однако полагает, что на наполняемости бюджета этот факт скажется мало. «В минувшем году на уровне края не принималось никаких решений, которые могли бы ухудшить ситуацию с малым бизнесом. Наоборот, было ощущение, что подготовка к Универсиаде подстегнет активность предпринимателей. Конечно, были ограничения, накладываемые федеральными законами, но они могли бы быть привлечены в части субподрядчиков. Видимо, это не было реализовано в полной мере. В то же время сокращение количества предпринимателей или переход их в ИП для оптимизации налогообложения практически не отразится на краевом бюджете. К сожалению, сегодня наполнение казны очень мало зависит от малого бизнеса — так исторически сложилось. Конечно, эту ситуацию нужно менять. Стимулирование малого бизнеса принесет не только экономический эффект, но и в целом самореализация граждан — очень важное направление. К сожалению, вынужден признать, что сегодня на краевом уровне этому уделяется недостаточно внимания. Фокус сосредоточен на крупнейших компаниях — это объяснимо с учетом их доли в формировании бюджета, но ограничиваться работой только с ними неправильно», — рассуждает парламентарий.

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