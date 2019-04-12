Правительство РФ одобрило инициативу «Енисейской Сибири» в составе 32 проектов. Среди них как создание новых производств, так и идеи, реализация которых долгие годы тормозилась по разным причинам. Эксперты считают, что проект имеет все шансы подстегнуть развитие экономики Красноярского края, однако основным критерием оценки краевых властей он не станет.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об одобрении комплексного инвестпроекта (КИП) «Енисейская Сибирь», утвердив тем самым список отдельных проектов. Общая заявленная стоимость всех инициатив — 1,9 трлн рублей, которые будут осваиваться с 2019 по 2027 год. По данным краевых властей, КИП позволит создать более 70 тыс. рабочих мест, а в его реализации принимают участие более 60 предприятий и организаций разных направлений деятельности. Всего «Енисейская Сибирь» включает 32 проекта различного масштаба. Например, создание «Красноярской технологической долины» (предположительно в связке с Красноярским алюминиевым заводом «Русал-Красноярск») предполагает строительство завода по выпуску литых дисков, производства плит из алюминиевых сплавов, широкого алюминиевого профиля, рондолей (для последующего производства упаковки), производства широкой алюминиевой ленты мощностью 30 тыс. тонн в год, бытовой продукции из алюминия, а также создание и развитие индустриального парка, где готовые производственные помещения будут сдаваться в аренду.

Создание Ангаро-Енисейского промышленного района предполагает строительство на территории автодорожного моста через Енисей, развитие золотодобывающих предприятий, освоение Боголюбского, Удерейского и Горевского месторождений, строительство ЦБК и модернизацию деревообрабатывающего производства.

Еще один проект — создание производства батарейных металлов. В рамках этого проекта горно-обогатительные комбинаты будут построены на базе медно-порфирового месторождения Ак-Суг и медно-никелевых Кингашского и Верхнекингашского. Интересно, что, по имеющейся информации, курировать эту работу будут бывшие губернаторы Красноярского края Александр Хлопонин и Лев Кузнецов. Недавно первый из них стал главой совета директоров компании «Интергео», а второй вошел в состав совета. Организация была создана в 2008 году, входит в состав в группы «Онэксим» Михаила Прохорова и специализируется на добыче меди и никеля в Тыве и на юге Красноярского края. Оба экс-губернатора после завершения работы в регионе перешли в федеральные структуры, но в состав правительства РФ, сформированного в 2018 году, они не вошли.

Некоторые из проектов, вошедших в состав «Енисейской Сибири», уже были ранее анонсированы как независимые. Например, речь идет о создании агропромышленного парка «Сибирь» в Шарыповском районе. Как сообщал «КС», cтроительство инициирует томское АО «Сибирская аграрная группа», а объем инвестиций оценивается в 15 млрд рублей. Предприятие займется выпуском биоэтанола, лизина, крахмалов и смежных продуктов. Ингредиенты используются, например, в кормах для животных и на данный момент в основном закупаются в Китае.

Вошел в состав «Енисейской Сибири» и проект железнодорожной ветки Курагино–Кызыл в связке с освоением минерально-сырьевой базой Тывы. Эту инициативу реализует ООО «Тувинская энергетическая промышленная компания» (ТЭПК) предпринимателя Руслана Байсарова, однако на протяжении почти 10 лет существенного прогресса в этом направлении достичь не удалось, даже несмотря на привлечение Фонда национального благосостояния и симпатии со стороны Сергея Шойгу. Последний озвученный общий объем финансирования — 217 млрд рублей. Основное содержание запланированных работ — строительство железной дороги протяженностью 410 км к Элегестскому угольному месторождению и горно-обогатительного комплекса.

Другими важными проектами в рамках «Енисейской Сибири» стали модернизация шахты «Заполярная» на Таймыре, строительство новой ГЭС мощностью 600–1200 МВт на Ангаре, разработка Пайяхского месторождения со строительством морского терминала «Порт бухта Север», создание международного транспортно-логистического хаба на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка. Интересно, что в списке значатся и заметно менее масштабные проекты, например, создание многопрофильной стоматологической поликлиники в Кызыле.

Согласно обозначенным в постановлении срокам, к августу будет представлен паспорт федерального проекта и изданы необходимые акты правительства РФ, а к ноябрю — созданы механизмы возвратного налогового финансирования проектов и необходимые налоговые условия в регионах.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края от фракции ЛДПР Павел Семизоров ожидает, что эффект для экономики региона от реализации КИП будет положительным. Например, проект железной дороги Курагино–Кызыл «будет реализован с вероятностью 80–90%», а прежние проблемы этой инициативы, по мнению парламентария, были связаны «с недостаточным вниманием к нему со стороны Федерации, чего больше не будет». Финансирование проектов и налоговые льготы могут стать реальными благодаря перераспределению неэффективных статей бюджета.

«По окончанию Универсиады власти сосредоточились на анализе бюджетных расходов. Работы по оптимизации уже ведутся, и в ближайшее время о первых решениях будет объявлено. Я приведу простейший пример: власти вложились в замену лампочек на энергосберегающие, а после этого энергетики объявили о росте тарифа, аргументируя тем, что из-за снижения потребления электроэнергии у них упали денежные поступления. То есть казна потратила деньги один раз впустую, чтобы теперь вновь платить. И таких примеров много практически по всем направлениям деятельности. По итогам масштабной ревизии мы сможем высвободить достаточное количество средств, чтобы хватило в том числе и на обеспечение налоговых льгот для «Енисейской Сибири», — предполагает Семизоров.

В то же время депутат считает, что реализация КИП не будет основным критерием оценки Александра Усса на посту губернатора края. «Оценивать работу главы края избиратели будут все же не по формально выполненным проектам, а по уровню качества жизни и по фактам решения накопившихся у них проблем. Конечно, «Енисейская Сибирь» может и должна привести к наполнению бюджета, к созданию новых рабочих мест, но по сути все это является не конечной целью, а лишь инструментом. Даже если проект будет реализован успешно, следующим этапом должно стать использование вырученных средств в интересах населения. Без этого громкие проекты могут, напротив, начать вызывать раздражение», — добавил парламентарий.

В свою очередь депутат Законодательного Собрания края Петр Медведев к перспективам «Енисейской Сибири» относится со скепсисом, и в первую очередь – из-за позиции федеральных властей.

«Я верю в то, что краевая администрация действительно заинтересована в успешной реализации этого проекта. Но довести его до конца невозможно без вложений со стороны федерации, а вот здесь начинаются проблемы. Вспомним нацпроекты, которые широко анонсировались, но сегодня уже всеми давно забыты. Совсем недавно премьер Медведев требовал выделить на культуру 168 млрд рублей, но по факту дошло менее 1 млрд. У себя по Красноярскому краю мы знаем, что множество проектов, реализуемых на условиях софинансирования с центром, не доходят до конца именно из-за отношения федералами. Все это заставляет усомниться в том, что «Енисейская Сибирь» будет доведена до конца», — предполагает Медведев.

Генеральный директор компании «Сибирская финансовая система» Валентин Богомолов уверен, что участие федерации в «Енисейской Сибири» должно быть не только в виде налоговых льгот, но и через непосредственное финансирование. «Конечно, у каждого проекта потребности разные. Кому-то нужны налоговые льготы или субсидирование процентной ставки по кредитам. Но для большинства проектов актуальна инфраструктурная поддержка. Это строительство дорог, мостов, электрических коммуникаций и так далее. Понятно, что без федерального финансирования это реализовать невозможно. Что касается пользы комплексного инвестпроекта для края, то в первую очередь она касается в создании большого количества рабочих мест. НДФЛ трудящихся здесь в любом случае будет зачисляться в местный бюджет, а большое количество трудоустроенных приведет к росту покупательной способности, что в свою очередь скажется на множестве отраслей, в том числе и на малом бизнесе. Это будет первый ощутимый эффект от проекта», — полагает эксперт.

В свою очередь депутат Законодательного Собрания края Петр Медведев к перспективам «Енисейской Сибири» относится со скепсисом, и в первую очередь — из-за позиции федеральных властей.

«Я верю в то, что краевая администрация действительно заинтересована в успешной реализации этого проекта. Но довести его до конца невозможно без вложений со стороны Федерации, а вот здесь начинаются проблемы. Вспомним нацпроекты, которые широко анонсировались, но сегодня уже всеми давно забыты. Совсем недавно премьер Медведев требовал выделить на культуру 168 млрд рублей, но по факту дошло менее 1 млрд. У себя по Красноярскому краю мы знаем, что множество проектов, реализуемых на условиях софинансирования с центром, не доходят до конца именно из-за отношения федералов. Все это заставляет усомниться в том, что «Енисейская Сибирь» будет доведена до конца», — предполагает Медведев.

Генеральный директор компании «Сибирская финансовая система» Валентин Богомолов уверен, что участие Федерации в «Енисейской Сибири» должно быть не только в виде налоговых льгот, но и через непосредственное финансирование. «Конечно, у каждого проекта потребности разные. Кому-то нужны налоговые льготы или субсидирование процентной ставки по кредитам. Но для большинства проектов актуальна инфраструктурная поддержка. Это строительство дорог, мостов, электрических коммуникаций и так далее. Понятно, что без федерального финансирования это реализовать невозможно. Что касается пользы комплексного инвестпроекта для края, то в первую очередь она касается создания большого количества рабочих мест. НДФЛ трудящихся здесь в любом случае будет зачисляться в местный бюджет, а большое количество трудоустроенных приведет к росту покупательной способности, что в свою очередь скажется на множестве отраслей, в том числе и на малом бизнесе. Это будет первый ощутимый эффект от проекта», — полагает эксперт.

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