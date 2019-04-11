Депутаты горсовета Новосибирска: городу нужны метро и ремонт дорог

На заседании постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству 10 апреля депутаты поддержали проект обращения горсовета к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о возобновлении строительства метро. Кроме того, с информацией о ремонте дорог в 2019 году выступил новый главный дорожник города Юрий Демин — это его первый доклад в качестве руководителя ведомства.

Повестка дня заседания комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска, состоявшегося 10 апреля, была насыщенной, наполненной теми вопросами, которые еще окажут влияние на городскую жизнь в этом году. Так, второй вопрос в повестке — проект обращения Совета депутатов к председателю правительства России Дмитрию Медведеву. Обращение касается возобновления федеральной программы развития транспорта, прекратившейся во время подготовки к чемпионату мира по футболу в 2011 году. Председатель комиссии Игорь Кудин особо подчеркнул, что речь идет о необходимости возобновления финансирования строительства новых станций метро в таких городах, как Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Самара и, конечно, Новосибирск. «Лично я считаю вопрос жизненно важным. Если сессия нас поддержит, то обращение будет своевременным, так как после майских праздников пойдет бюджетный процесс 2020 года. Если нас поддержат коллеги в муниципалитетах, то это будет серьезное влияние на включение статьи на развитие метрополитена в 2020 году», — подчеркнул Игорь Кудин.

Обращение было поддержано депутатами единогласно, проект будет вынесен на сессию Совета депутатов Новосибирска. Следующий вопрос в повестке оказался не менее важным — информация о ремонте дорог в 2019 году. С докладом выступил руководитель управления дорожного строительства мэрии Юрий Демин, и это было первое его выступление перед депутатами на этой должности. Как и в 2017–2018 годах, ремонт дорог в Новосибирске будет осуществляться как по муниципальным программам, так и по федеральному нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По словам Юрия Демина, установившаяся теплая погода позволяет начать ямочный ремонт уже сейчас — на эти цели из бюджета города выделено 12 млн рублей. Первые участки, где начнется ремонт, расположены на улице Ипподромской. Кроме того, 50 млн рублей из городского бюджета будет выделено на ремонт тротуаров — 24 тысячи квадратных метров пешеходных дорог планируется отремонтировать в 2019 году.

Более миллиарда рублей будет выделено на ремонт дорог Новосибирска по федеральному нацпроекту: четыре объекта ремонта, три объекта капитального ремонта, три объекта реконструкции (2-я Станционная, Кедровая, Галущака). Последние будут реконструироваться и в следующем, 2020 году. Среди объектов капитального ремонта — хорошо знакомая жителям Железнодорожного района улица Фабричная до развилки Димитровского моста. Планируется выделить на эти средства 124 млн рублей. «Ноу-хау — это экспериментальный объект фото- и видеофиксации», — отметил Юрий Демин. Сейчас идет процесс оформления паспортов на каждом из ремонтируемых участков. Также планируется выровнять асфальтовое покрытие 7 километров Бердского шоссе — на эти цели потратят 140 млн рублей. Как сообщил Юрий Демин, по итогам проведенного в 2019 году конкурса удалось сэкономить порядка 23 млн рублей. На эти средства дополнительно будет отремонтировано 25 тыс. квадратных метров дорог на улицах Ипподромской, Пролетарской, Федосеева, Крашенниникова, Блюхера и Котовского. Кроме того, 100 млн рублей будет направлено на ремонт дорог частного сектора.

Естественно, доклад по такой важной теме вызвал немало вопросов со стороны представительной власти. Так, депутата Евгения Лебедева заинтересовали планы муниципалитета по модернизации тротуаров и частного сектора, он попросил Юрия Демина передать соответствующие документы в комиссию, как только они появятся. Депутат Николай Тямин, представляющий Ленинский район, не мог обойти вниманием печально знаменитый участок дороги на юго-западе района — «тещин язык». «Он находится в безобразнейшем состоянии, там колейность не соответствует никаким нормативным правилам», — отметил депутат. По словам заместителя мэра Новосибирска Данияра Сафиуллина, в этом году объекту будет уделено повышенное внимание, «хвосты будут подчищены».

Депутат Игорь Титаренко поинтересовался тем, есть ли возможность ремонта по федеральной программе остановочных павильонов — в качестве примера того, где этот ремонт должен произойти, называлась улица Большевистская в Октябрьском районе, остановка «Речной вокзал». «То, что сегодня есть на одной из центральных улиц города, — это позорище. Мы нарядим улицу, а павильоны страшными останутся», — был категоричен депутат. По словам Данияра Сафиуллина, работы, связанные с остановками транспорта, не входят в перечень работ по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «Ответ на этот вопрос мы будем искать. У нас есть другая программа, в которой есть остановочные пункты. Будем думать, как там проводить работы. Выжать более того, что можно из этих средств, мы не можем», — ответил вице-мэр, признав важность поставленной депутатом проблемы.

Депутаты также попросили главного дорожника города рассказать о своих планах при руководстве столь важным структурным подразделением. «Первое, что я хочу, — это не сломать то, что есть. Второе — подтянуть в федеральную программу мосты и путепроводы, которые сейчас являются брошенными. Мы планируем в конце года выявить порядка 60 искусственных сооружений», — отметил Юрий Демин. Он сообщил депутатам, что ведомством подготовлены предложения в Общественную палату по расширению возможностей программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В итоге члены комиссии приняли отчет к сведению, в решении комиссии говорилось о необходимости пригласить руководителей соответствующих структур мэрии уже осенью, когда программа будет выполнена.

Кроме того, на заседании комиссии был решен ряд организационных вопросов. Игорь Кудин возглавил рабочую группу «Антипыль», которую ранее возглавлял Дмитрий Прибаловец. Его заместителями стали Иван Конобеев и Андрей Гудовский.

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