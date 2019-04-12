Учреждениям здравоохранения Алтайского края дополнительно направили 1,1 млрд рублей

Губернатор Алтайского края распорядился выделить региональным медицинским учреждениям дополнительно 1,1 млрд рублей на обновление материально-технической базы.

По информации пресс-службы правительства Алтайского края, губернатор Виктор Томенко принял ряд решений, касающихся дополнительного финансирования учреждений здравоохранения.

Так, глава региона распорядился направить из краевого бюджета средства на материально-техническое обеспечение государственных учреждений здравоохранения. Общий объем распределенных средств составил 1,1 млрд рублей.

Как сообщили в министерстве финансов Алтайского края, 450 млн рублей от выделенной суммы направлено на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования, еще 100 млн — на обновление парка автомобилей скорой и неотложной медицинской помощи.

Кроме того, большая часть денег, 550 млн рублей, пойдет на проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения, в том числе на развитие детских поликлиник и детских поликлинических отделений медорганизаций.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что инфекционный стационар алтайского краевого центра охраны материнства и детства ждет «перезагрузка». Капитальный ремонт в медицинском учреждении планируют завершить до конца 2019 года. Объем финансирования составит 50 млн рублей.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.