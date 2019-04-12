Учреждениям здравоохранения Алтайского края дополнительно направили 1,1 млрд рублей

Ольга Щетинкина
 
Учреждениям здравоохранения Алтайского края дополнительно направили 1,1 млрд рублей
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко

Губернатор Алтайского края распорядился выделить региональным медицинским учреждениям дополнительно 1,1 млрд рублей на обновление материально-технической базы.

По информации пресс-службы правительства Алтайского края, губернатор Виктор Томенко принял ряд решений, касающихся дополнительного финансирования учреждений здравоохранения.

Так, глава региона распорядился направить из краевого бюджета средства на материально-техническое обеспечение государственных учреждений здравоохранения. Общий объем распределенных средств составил 1,1 млрд рублей.

Как сообщили в министерстве финансов Алтайского края, 450 млн рублей от выделенной суммы направлено на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования, еще 100 млн — на обновление парка автомобилей скорой и неотложной медицинской помощи.

Кроме того, большая часть денег, 550 млн рублей, пойдет на проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения, в том числе на развитие детских поликлиник и детских поликлинических отделений медорганизаций.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что инфекционный стационар алтайского краевого центра охраны материнства и детства ждет «перезагрузка». Капитальный ремонт в медицинском учреждении планируют завершить до конца 2019 года. Объем финансирования составит 50 млн рублей.

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