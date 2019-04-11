На создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Кузбассе направят 226 млн рублей

На заседании коллегии администрации Кемеровской области собравшиеся обсудили реализацию регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

По данным пресс-службы администрации Кемеровской области, программа по созданию системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации разработана в рамках участия Кузбасса в реализации аналогичного федерального проекта нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Данный проект направлен на создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Общий объем финансирования регионального проекта на 2019 – 2024 годы составит 226,7 млн рублей, в том числе 219,9 млн будет направлено из средств федерального бюджета. Так, на текущий год предусмотрено финансирование в размере 24,5 млн рублей, большую часть из которых предоставит федеральная казна.

Планируется, что к 2024 году будет создано 312 субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства. Из них в 2019 — 37. Для развития организационной инфраструктуры, направленной на информационно-консультативное обслуживание сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования, будет создан Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что с 2019 года Кузбасс включен в перечень участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», разработанного в рамках выполнения указа президента Владимира Путина. Главной целью нацпроекта является рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей.

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