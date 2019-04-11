Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров 10 апреля в ходе выставки HoReCa.Siberia отметил, что регион не должен отставать от страны в индустрии туризма, отдыха и развлечений. Об этом он заявил в ходе обсуждения готовности новосибирских заведений общественного питания принимать гостей «Молодежного чемпионата мира по хоккею — 2023».

По словам Андрея Гончарова, события глобального масштаба происходят достаточно часто, и все они соприкасаются с индустрией туризма, отдыха, развлечений. Поэтому регион должен не отставать от всей страны и быть готовым принять чемпионат мира в 2023 году. «На сегодня торговое обслуживание населения осуществляет более 32 тыс. объектов потребительского рынка. В том числе 12 тыс. стационарных розничных предприятий и 2,5 тыс. общедоступных организаций общественного питания. Кроме того, 1 тыс. предприятий оптовой торговли и около 4,5 тыс. не стационарных объектов. В этом плане экономика региона чувствует себя достаточно комфортно. Отрасль общественного питания Новосибирской области занимает лидирующую позицию в СФО. В федеральном рейтинге она занимает 14 место», — сказал Андрей Гончаров.

Он добавил, что в сфере общественного питания в Новосибирске работают 2,5 тыс. предприятий. Отвечая на вопрос, готов ли регион к принятию большого количества гостей, Андрей Гончаров сообщил, что в Новосибирске 78,5 тыс. посадочных мест, а в области 109 тыс. «Это все предприятия общественного питания. Включая рестораны, кафе, закусочные и прочее. Новосибирск в этом плане диверсифицирован. У нас очень много разных и интересных мест. Буквально каждый год мы прирастаем знаковыми и значимыми заведениями, которые привлекают гостей», — подчеркнул министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Отдельные заведения уже с нетерпением ждут «Молодежного чемпионата мира по хоккею — 2023». Президент федерации рестораторов и отельеров Сибири Владимир Бурковский, авторству которого в Новосибирске принадлежат такие заведения, как «Фенимор Купер», Puppen Haus и кофейня «Креп де Кофе», сообщил, что любой кулинар, живущий в Новосибирске, знает, что в регионе будут гости и их нужно чем-то удивлять. «Перед олимпиадой в Сочи мы ездили в города, где проходили такие же масштабные мероприятия. Например, Лондон и Гонконг, чтобы посмотреть, как там готовились к олимпиаде и что нужно привнести нам. Во время таких событий, бизнес нужно правильно перераспределить. Потому что люди уедут, а мы останемся», — подчеркнул Владимир Бурковский.

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