Депутат совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус выдвинет свою кандидатуру на выборы мэра Новосибирска от партии «Российский общенародный союз» («РОС»). Об этом 24 июня Наталья Пинус сообщила на своей странице в Facebook.

«Я выдвигаюсь в мэры в среду, 26 июня, в 12 часов дня открытие штаба, — написала Наталья Пинус в Facebook. — Я нашла такую партию, которая согласилась выдвинуть меня и идти до конца. Это партия «РОС» – «Российский общенародный союз».

История непростых взаимоотношений с КПРФ и принципиальный характер лидера партии Сергея Бабурина, являются залогом того, что меня не снимут. Я благодарна Партии «РОС» за выдвижение».

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что экс-вице-губернатор Виктор Козодой дал предварительное согласие на участие в кампании по выборам мэра Новосибирска от партии «Справедливая Россия».

Наталья Пинус родилась в 1974 году в новосибирском Академгородке. Родители из среды СО РАН, закончила НГПУ в 1990 году.

В течение 1995 — 2010 года занималась бизнесом, была руководителем компании «Центр театральных технологий». В 2010 году оставила бизнес и возглавила Общественный фонд «Академгородок». Параллельно в 2011-2012 году руководила становлением Инновационных школ новосибирского Академпарка.

Наталья Пинус является членом комиссий по бюджету и налоговой политике и по муниципальной собственности совета депутатов Новосибирска. В состав фракций не входит.

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