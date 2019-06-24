Наталья Пинус выдвинет свою кандидатуру на выборы мэра Новосибирска от партии «Российский общенародный союз»

Павел Процюк
 
Наталья Пинус выдвинет свою кандидатуру на выборы мэра Новосибирска от партии
депутат Наталья Пинус

Депутат совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус выдвинет свою кандидатуру на выборы мэра Новосибирска от партии «Российский общенародный союз» («РОС»). Об этом 24 июня Наталья Пинус сообщила на своей странице в Facebook.

«Я выдвигаюсь в мэры в среду, 26 июня, в 12 часов дня открытие штаба, — написала Наталья Пинус в Facebook. — Я нашла такую партию, которая согласилась выдвинуть меня и идти до конца. Это партия «РОС» – «Российский общенародный союз».
История непростых взаимоотношений с КПРФ и принципиальный характер лидера партии Сергея Бабурина, являются залогом того, что меня не снимут. Я благодарна Партии «РОС» за выдвижение».

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что экс-вице-губернатор Виктор Козодой дал предварительное согласие на участие в кампании по выборам мэра Новосибирска от партии «Справедливая Россия».

Наталья Пинус родилась в 1974 году в новосибирском Академгородке. Родители из среды СО РАН, закончила НГПУ в 1990 году.

В течение 1995 — 2010 года занималась бизнесом, была руководителем компании «Центр театральных технологий». В 2010 году оставила бизнес и возглавила Общественный фонд «Академгородок». Параллельно в 2011-2012 году руководила становлением Инновационных школ новосибирского Академпарка.

Наталья Пинус является членом комиссий по бюджету и налоговой политике и по муниципальной собственности совета депутатов Новосибирска. В состав фракций не входит.

 

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