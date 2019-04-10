Фрунзенский районный суд Владивостока продлил заключение под стражей заместителя председателя СО РАН Ивана Благодыря еще на 2 месяца. Об этом 10 апреля корреспонденту сообщил источник в СО РАН.

По информации источника, Ивану Благодырю продлили арест до начала июня.

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что по делу от 10 февраля Фрунзенским районным судом Владивостока было удовлетворено ходатайство шестого следственного управления ГСУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Ивана Благодыря на два месяца до 8 апреля 2019 года(п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; ст.108 УПК РФ).

Зампреду СО РАН предъявлено обвинение по двум статьям. Во-первых, по статье 160 ч. 4 УК РФ выдвинуты обвинения по присвоению или растрате имущества. По этой статье Иван Благодырь подозревается в участии в деяниях, совершенных организованной группой либо в особо крупном размере. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Во-вторых, по статье 33 ч. 4 УК РФ («Виды соучастников преступления») зампреду СО РАН выдвигается обвинение в подстрекательстве к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.

Напомним, что 14 февраля по сведениям целого ряда источников, «Континент Сибирь» первым сообщил о задержании Ивана Благодыря в Новосибирске сотрудниками правоохранительных органов, которые конвоировали его во Владивосток.

В тот же день на заседании президиума СО РАН председатель отделения Валентин Пармон сообщил, что причины задержания Ивана Благодыря ему не известны, а само задержание зампреда СО РАН не имеет отношения к недавним событиям по передаче имущества СО РАН в распоряжение Сибирского территориального управления Минобрнауки РФ.

Иван Благодырь родился 23 Мая 1970 году в Бишкеке и свою карьеру начинал в сфере энергетики. Так, в 1997-2001 гг. он занимал позицию заместителя генерального директора по маркетингу и финансам АООТ «Красноярская ГРЭС-2», в 2001-2003 годах был первым заместителем генерального директора по финансам и обеспечению производства ОАО «Кузбассэнерго». С 2003 по март 2007 года работал генеральным/исполнительным директором Красноярской ГРЭС-2, затем — генеральным директором ОАО ОГК-3. В 2008-2012 годах — генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока», РАО «ЭС Востока». Также занимал посты советника председателя правления ОАО РАО «ЕЭС России», управляющего директора бизнес-единицы «Энергосистемы Востока» ОАО РАО «ЕЭС России». В 2012 году Иван Благодырь был назначен генеральным директором ЗАО «Инновационная компания САН» после скандала с уходом основателя компании Владислава Мирчева. Впрочем, уже в 2013 году компания «САН» была признана банкротом. С июня 2012 по октябрь 2013 года Иван Благодырь занимал позицию заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока. С декабря 2014 года исполнял обязанности министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области.

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