Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства в настоящее время ведет поиски площадки площадью около 1,2 тыс. кв метров для многофункционального центра «Мой бизнес». Проект должен работать в режиме «одного окна» для представителей малого и среднего бизнеса. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал министр Андрей Гончаров.

Глава минпромторга Новосибирской области Андрей Гончаров сообщил журналистам, что многофункциональный центр «Мой бизнес» должен появиться в Новосибирске к концу 2019 года. Его основная функция — содействие в режиме «одного окна» представителям малого и среднего предпринимательства в решении ряда вопросов.

«В МФЦ смогут приходить представители малого и среднего бизнеса, начинающие предприниматели, которые пока имеют отдалённое представление о том, с чего начать бизнес и как его вести, — рассказал Андрей Гончаров. — В этом центре они смогут получить квалифицированную консультационную поддержку. Мы надеемся, что этот ресурс послужит новым толчком для формирования и создания новых субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе», — заключил он.

По информации, озвученной Гончаровым, в рамках центра планируется объединить усилия разных институтов поддержки бизнеса: регионального фонда поддержки и развития промышленности, центра поддержки экспорта, гарантийного фонда и фонда микрофинансирования.

Как сообщил «Континенту Сибирь» заместитель министра Максим Останин, в настоящее время ведомство ведет подбор площадки площадью около 1,2 тыс. кв. метров преимущественно в центре Новосибирска. «Для проекта «Мой бизнес» могут быть задействованы несколько этажей в бизнес-центре, хотя возможно и то, что он будет занимать отдельное здание, — поделился собеседник, отметив при этом, что создание таких центров – инициатива Министерства экономического развития РФ.

Добавим, что В Санкт-Петербурге, например, функционируют несколько проектов «Мой бизнес», в Сибири же они пока только создаются. При этом, по данным «Континента Сибирь», на базе выбранной площадки планируется также организовать офисы отраслевых и общественных объединений.

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