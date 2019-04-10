На реализацию проекта «Спорт — норма жизни» Алтайский край получит 700 млн рублей

За пять лет из федерального бюджета на реализацию проекта «Спорт — норма жизни», рассчитанного на 2019 — 2024 годы, в Алтайский край поступит более 700 млн рублей.

О реализации на территории Алтайского края федерального проекта «Спорт — норма жизни» и региональной адресной инвестиционной программы рассказал министр спорта Алексей Перфильев.

По информации пресс-службы правительства Алтайского края, за пять лет из федерального бюджета на реализацию спортивного проекта будет направлено свыше 700 млн рублей.

По словам Алексея Перфильева, средства будут сконцентрированы на строительстве крупного физкультурно-оздоровительного комплекса в Барнауле и Ледового дворца в Бийске стоимостью 250 млн рублей каждый, а также двух футбольных полей — в Бийске и Барнауле по 40 млн. Кроме того, будет закуплено хоккейное оборудование.

Более того, все 59 районов края получат по этой программе малые спортивные площадки, укомплектованные турниками, баскетбольными кольцами и теннисными столами. Причем 25 площадок будет создано уже в 2019 году.

Кроме того, как сообщил Алексей Перфильев, благодаря поддержке губернатора региона в рамках каждого направления отрасль получила дофинансирование. Так, на обновление автопарка спортивных учреждений уже направлено 10 млн рублей.

Вдобавок, на приобретение спортивного инвентаря и оборудования краевым и муниципальным учреждениям спорта выделяется 75 млн рублей. Из них 50 млн пойдет на закупку спортивного инвентаря для 18 учреждений регионального уровня.

На капитальный ремонт спортивных учреждений выделяется 40 млн рублей. Еще 26 млн пойдет на проведение спортивных мероприятий. Средства предусмотрены на организацию чемпионатов и первенств Алтайского края по различным видам спорта, а также подготовку спортсменов к участию в соревнованиях.

Стоит отметить, что один из целевых показателей федерального проекта «Спорт — норма жизни» — увеличение числа занимающихся физкультурой и спортом к 2024 году до 55% (сейчас этот показатель в крае составляет 42,69%). Речь идет о вовлечении в занятия спортом взрослых и детей. Среди подрастающего поколения этот уровень планируют довести до 82%.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что главгосэкспертизой выданы положительные заключения на строительство нового Ледового дворца спорта в Новосибисрке. Многофункциональная арена строится в преддверии проведения в Новосибирской области Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

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