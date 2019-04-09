4 и 5 апреля в новосибирском Экспоцентре прошел 4-ый международный форум «Городские технологии». Организаторами форума выступили мэрия Новосибирска и Сибирское отделение РАН. Цель мероприятия – демонстрация технологий для городской инфраструктуры, а также способы внедрения таких технологий.

В работе форума приняли участие главы муниципальных образований, представители инновационных компаний и разработчики, представители Российской академии наук и крупных корпораций из России, Германии, Сингапура, Китая и Индии, делегаты инвестиционных фондов, лидеры городских сообществ.

В рамках форума «Городские технологии 2 дня работала выставка в которой приняли участие более 125 предприятий и организаций по таким направлениям, как инновационная энергетика, система управления ЖКХ и «умный дом», безопасность в городе, строительство: технологии и решения, регулирование транспортных потоков, дорожное строительство, экология, благоустройство, искусственный интеллект и информационные технологии, а также доступная среда.

«Многие сложные задачи невозможно решить без обмена опытом, идеями и решениями, — рассказал после посещения форума губернатор Новосибирской области Андрей Травников. – В этом плане Новосибирску есть о чем рассказать и чем поделиться с другими городами. Конечно, изучается также опыт гостей для скорейшего внедрения эффективных технологий».

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