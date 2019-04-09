Ответ «Сибантрацита»: Группа опубликовала данные о деятельности за 2018 год

Группа «Сибантрацит» подвела итоги 2018 года, подтвердив свой статус крупнейшего добывающего предприятия Сибири и важнейшего налогоплательщика в регионах присутствия. Консолидированные показатели компании опровергают недостоверные выпады анонимных источников, неуклюже пытавшихся обвинить предприятие в сокрытии капиталов. Примечательно, что удельный налог на прибыль группы «Сибантрацит» не только стабильно растет, но и в разы превышает аналогичный показатель ряда крупнейших угледобывающих компаний страны. О производственных и финансовых итогах года — в материале «Континента Сибирь».

Объем производства в 2018 году составил 24,1 млн тонн угля. В том числе добыча «Сибантрацита» — 8,6 млн тонн (в 2017 году — 7,4 млн тонн), ООО «Разрез Восточный» — 6,2 млн тонн (в 2017 году — 4 млн тонн), ООО «Разрез Кийзасский» — 9,3 млн тонн (в 2017 году — 9,9 млн тонн). По показателю добычи «Сибантрацит» входит в четверку крупнейших угледобытчиков Сибирского федерального округа.

Продажи достигли 23,7 млн тонн. Согласно данным статистического отчета независимого аналитического агентства «Росинформуголь» за 2018 год, «Сибантрацит» занимает первое место по объемам отгрузок металлургических углей в прошлом году с долей 21%. Это больше, чем отгрузили такие крупные предприятия, как «Сибуглемет» и ПАО «Мечел» в 2018 году вместе взятые. Неудивительно, что по итогам года группа «Сибантрацит» заняла позицию крупнейшего российского производителя металлургических углей.

Выручка добывающих предприятий компании достигла 132,8 млрд руб., что почти в два раза больше, чем в 2017 году. Параллельно увеличилась и общая сумма начисленных налогов по итогам 2018 года — до 12,5 млрд руб. По налогу на прибыль «Сибантрацит» занимает второе место в регионе после АО «СУЭК» (8,4 млрд рублей и 12,1 млрд рублей соответственно). По динамике налога на прибыль «Сибантрацит» занимает первое место в Сибири, поскольку по сравнении с 2017 годом величина налога увеличилась почти в два раза (с 4,2 млн руб. до 8,4 млрд руб.).

Если говорить о показателе удельного налога на прибыль, то среди предприятий региона «Сибантрацит» занимает первое место — 350 руб./т. Для сравнения: у ПАО «КТК» его величина около 110 руб./т, у АО «СУЭК» — 109 руб./т, а у АО «УК «Кузбассразрезуголь» и вовсе 90 руб./т. Таким образом, на сегодняшний день предприятия группы «Сибантрацит» входят в списки крупнейших налогоплательщиков в регионах присутствия и имеют наибольший среди российских угольных предприятий удельный объем налоговых отчислений на тонну производимой продукции.

Важно отметить, что, помимо колоссальных государственных отчислений, добывающие предприятия группы также придерживаются политики социально ответственного бизнеса в регионах присутствия. «Сибантрацит» реализует ряд долгосрочных программ, направленных на развитие спорта и культуры, улучшение качества жизни людей, поддержку коренных малочисленных народов, реализацию мер по снижению воздействия на окружающую среду. Объем средств, направленных на социальные и благотворительные цели в 2018 году, составил более 2 млрд руб.

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