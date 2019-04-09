В преддверии Дня Победы 1747 участников ВОВ получат пособия в размере 5 тыс рублей

Ход подготовки Новосибирской области к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне обсудили в правительстве региона под руководством губернатора Андрея Травникова.

Как сообщает пресс-служба правительства НСО, на заседании Новосибирского областного организационного комитета «Победа», которое прошло под руководство губернатора, обсудили подготовку и мероприятия, приуроченные к празднованию 9 мая.

В этом году, как отметил Андрей Травников, в преддверии Дня Победы 1747 участника Великой Отечественной войны получат пособие в размере 5 тыс рублей. Общая сумма средств, направленных на эти цели из бюджета Новосибирской области, составила 8,7 млн рублей. Кроме того, более 30 млн рублей выделят на обеспечение ветеранов ВОВ жильем.

Глава региона подчеркнул, что до празднования Дня Победы остался один месяц. Главная задача – утвердить план мероприятий по подготовке и проведению юбилейной, 75-ой, годовщины Победы. Нужно рассмотреть целый ряд вопросов, касающихся сохранения памяти и военно-исторического наследия и патриотического воспитания.

По данным пресс-службы регионального правительства, за 2018 год 37 ветеранов ВОВ были обеспечены жильем на общую сумму 54,8 млн рублей. В 2019 планируется выделить квартиры еще 20 фронтовикам. На эти цели предусмотрено 33,8 млн рублей.

Также, в 2018 году была оказана материальная помощь для улучшения жилищных условий, капитальный и текущий ремонт жилых помещений, ветеранов на сумму 8,4 млн рублей. Кроме того, 2,3 млн рублей было направлено на установку памятников.

Отдельным пунктом Андрей Травников дал поручение Общественной приемной составить полный перечень ветеранов, нуждающихся в мерах поддержки в виде капитального и текущего ремонта жилья, в первую очередь частных домов в сельской местности.

Глава Новосибирской области отметил, что необходимо продолжить работу по сохранению героического наследия. В связи с этим важным событием 2019 года будет столетие со дня рождения Героя РФ, дважды Героя Социалистического Труда, генерал-лейтенанта Михаила Калашникова. Андрей Травников поручил вовлечь в мероприятия военно-спортивного патриотического характера и культурно-исторические мероприятия вузы и ссузы инженерных направлений, поскольку Михаил Калашников был в первую очередь выдающимся инженером-конструктором.

Стоит отметить, что на 1 января 2019 года на территории Новосибирской области проживало 1757 ветеранов Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, а также больше 15 тысяч человек – тружеников тыла.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что в 2018 году 275 ветеранов ВОВ в Новосибирске получили адресную финансовую помощь на ремонт жилых помещений, лечение и лекарства. Около 4 тыс ветеранов прошли лечение в оздоровительных социальных учреждениях. За год более 6 тыс новосибирцев, в том числе инвалидов, воспользовались муниципальной услугой «социальное такси».

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