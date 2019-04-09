Виктор Зубарев в третий раз с 2007 года работает депутатом Госдумы РФ. В перерывах между деятельностью в федеральном парламенте избирался в Законодательное собрание, был вице-премьером правительства Красноярского края — министром экономического развития и инвестиционной политики. В интервью «КС» ВИКТОР ЗУБАРЕВ рассуждает о терпении в период глобальных перемен, о сибирском характере, влияющем на политические реалии, о последствиях Универсиады и о месте столицы Сибири.

Виктор Зубарев — депутат Государственной думы РФ, член комитета по бюджету и налогам. Член генерального совета «Единой России». Заместитель руководителя межрегионального координационного совета ЕР, курирует Красноярский край, Иркутскую область, Хакасию. Родился в 1961 году. Окончил Красноярский политехнический институт по специальности «Инженер-механик» и Академию Государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное муниципальное управление». 1984-1987 работал в Сибирской академии наук, затем в Институте химии и химической технологии, в 1987-1990 гг. — в Институте горного дела КФ СО АН СССР. 1990-1996 руководил частными предприятиями. 1996-1997 — депутат Красноярского городского совета. 1997-2007 — депутат Законодательного Собрания Красноярского края. 2007-2011 — депутат Госдумы. 2011-2012 — депутат Законодательного собрания Красноярского края. 2012 – 2014 — депутат Госдумы. 2014 – 2016 — заместитель председателя правительства Красноярского края–министр экономического развития и инвестиционной политики.

Нужно перестроиться

— Когда Андрей Турчак возглавил Генеральный совет «Единой России», многие прогнозировали перемены. Вы видите, что они происходят? Насколько темп происходящих перемен вас устраивает?

— Происходят очень серьезные перемены. В партии обновилась стандарты управления. Вошли в систему новые принципы деятельности межрегиональных координационных советов (МКС). Идеологическая работа, работа по национальным проектам настроена, выходит на финишную прямую. Учитывая внешнее давление на нашу страну, «Единая Россия» столкнулась с непростыми испытаниями. Сложные экономические условия, конечно, отражаются и на рейтинге доверия людей к ЕР. Мы — партия парламентского большинства, президента России. Не все преобразования, на которые приходится идти ради улучшения жизни граждан, поначалу воспринимаются с пониманием. Это сложный процесс взаимодействия с обществом. Как член партии, как один из руководителей МКС, я полностью поддерживаю шаги по совершенствованию управления нашей политической организацией. Думаю, результаты этих действий мы увидим и проанализируем после сентябрьских выборов, на которых мы должны добиться более высоких результатов, чем в предыдущий период.

— Год назад прошли выборы главы государства. Вероятно, речь идёт о последнем президентском сроке Владимира Путина. Как вы считаете, каких перемен требует осознание этого факта?

— Первый год после выборов показал, что решительность нашего президента, стабильность нашей партии, позволяют решать вопросы стратегического развития России. Нам нужно перестроиться, рассчитывать на свои силы, на себя. Не все мировые тенденции подходят нашей стране. Люди это осознают. Владимир Владимирович и партия принимают решения, направленные на изменение законодательной части регулирования вопросов развития экономической и политической систем. Этот год показал решительность действий, о которых глава государства предупреждал. Если говорить о глобальных мировых процессах, нам предстоит сложный период перехода к новой, разумной, союзнической модели — экономической и политической. Общество, я убежден, в основном поддерживает эти изменения. Но нужно принять факт начала серьёзных сдвигов. Это дело доверия и времени. Когда начинаешь ремонт в квартире, некоторый период ощущаешь дискомфорт. Нужно работать, чтобы получить результат. Примерно такой этап за этот год мы прошли по некоторым направлениям экономической и политической жизни страны.

— О трансфере власти сейчас очень много говорят. Это характеристика сегодняшнего периода. В телеграм-каналах на эту тему часто появляются публикации.

— 90 процентов информации телеграм-каналов — обычно домыслы и догадки. Эти каналы анонимные, в основном они несут подтекст, в котором нужно тщательно разбираться.Я стараюсь на них не ориентироваться.

— Но повестку они отражают.

— Они её где-то даже формируют. Чаще всего ошибочно. К сожалению, люди реагируют на это. Я бы относился осторожно к такому источнику информации.

— Вот недавно президент России Владимир Путин подписал закон о запрете распространения фейковых новостей и оскорбления представителей власти в СМИ и интернете.

— Я был сторонником этого законопроекта.

— Как вы оцениваете последствия его принятия?

— Мы все должны встать в базис наших традиционных ценностей. Никогда ложь и клевета не были в русском духе. В России никогда лгуны не пользовались доверием и авторитетом. Если взглянуть на западные модели политической борьбы, там люди не обижаются друг на друга, даже если их оскорбили в лицо. И президента могут оскорбить. Русский характер такого не допускает. У нас другие нормы культуры, другая история. Мы — другие, мы — традиционалисты. Понимаете? В этом и заключается суть законопроекта. Хотите сказать правду, говорите нормальными словами — корректно и уважительно по отношению друг к другу. В основе русской истории, православия, традиционных конфессий оскорбительные выпады недопустимы. Прими, прости, уступи. Эта отношенческая традиция — корень законопроекта. Он не в том, чтобы кого-то зажать, запретить говорить. Разве нельзя обратиться без матерного слова? Нельзя без грубости выразить мысль: «я вам не доверяю по какой-то причине»? Русский характер, русский дух, он проявляется в немногословии. Законопроект вроде бы такой простой, а на самом деле ставит глубинные задачи. Он нужен для того, чтобы мы перешли на новый уровень отношений. Более уважительный по отношению к людям, к нашему обществу.

Упустили момент, выиграла иная сила

— Вы, как один из федеральных партийных руководителей, кураторов регионов по партийной линии, ощущаете, что территории стараются быть независимыми в принятии решений, определении курса действий? Или это провинциальный взгляд, нам кажется, что свободы здесь больше?

— Я считаю, мы очень свободно живем, высказываемся, говорим, поступаем. Мы в своё время передавали полномочия на уровень субъектов федерации, потому что каждая территория нашей огромной страны — это индивидуальные условия. Своя специфика, своя культура на Дальнем Востоке, на Кавказе, на севере, на юге. Уровень свободы культурологически завязан на историю, на отношения, на традиции, которые сложились в этих субъектах. Свободолюбивые со времен наших далеких предков Сибирь, Дальний Восток, Урал отличаются от европейской части, от южных территорий, которым присущ больший консерватизм, традиционализм.

— В общем смысле, да… А в политическом — то спикера самовольно изберут…

— Это связано, это и есть характеры. Недавно я ездил с общественным советом при Красноярской Митрополии в Енисейск. Это православная столица Восточной Сибири, отмечающая в этом году свое 400-летие. Даже Красноярск в своё время создавался как форпост, чтобы защитить Енисейск. Именно там заложены те ценности, о которых мы с вами говорим, то, в чём заключается ответ на ваш вопрос.

— То есть, наблюдается такой тренд, регионы стремятся к свободе в выборе политического курса? Или все же в таких вопросах, определении линии действий они предпочитают оглядываются на Москву?

— Вертикаль и горизонталь — идеальное сочетание для эффективности управления. Федеральная власть сейчас готовит новый подход к подготовке кандидатов в губернаторы. Понятно, что здесь сохраняется вертикаль. Горизонталь— это система более свободного избрания депутатских корпусов, выборы в местное самоуправление. Диалог между вертикалью и горизонталью власти, поиск и нахождение компромиссов, с моей точки зрения, очень хорошая система управления, которая проводится в России. В регионах люди более свободно мыслят. Голосуют так, как считают нужным, а не так, как начальник приказал. При этом, делают выбор больше не из политических, а из прагматичных соображений: кто будет лучше руководить, при чьём управлении будет лучше жить.

— Как вы оцениваете то, что произошло в Усть-Илимске, где мэром стала молодой кандидат от ЛДПР? Хотя, казалось бы, для «Единой России» расчищена дорога, после снятия выдвиженца КПРФ.

— Протест. В том числе и против того, что происходит в регионе.

— Не против ЕР?

— Столкнулись две крупные силы — «Единая Россия» и коммунисты. В споре мы не нашли компромисса, упустили момент, и выиграла иная сила. Тем самым народ доносит мысль: хватит спорить, хватит перетягивать канат, давайте делать жизнь лучше. Усть-Илимск — крупная территория. Экономические показатели неплохие, но настроенческие заставляют задуматься. Это нормальные протестные тенденции, мы с ними работаем, анализируем.

— Это некий кейс, который и ЕР, в том числе, возьмёт на вооружение? Нет ли речи о каком-то переломном моменте, который заставит пересмотреть подходы к выборным технологиям?

— Уже заставил. Сейчас готовим новую концепцию. Будем готовиться к сентябрьским выборам более тщательно, ответственно, подходя к каждому нашему городу, району или поселку с любовью.

— Сейчас на повестке Братск и Иркутск.

— Иркутск, Братск, Ангарск — крупнейшие города Иркутской области.

Важно, чтобы все сибирские города развивались параллельно

— Завершилась Универсиада в Красноярске. Оправдала ваши ожидания? Что она дала краю?

— Всемирная Универсиада — это событие международного и федерального масштаба. Россия подтвердила готовность принимать мероприятия такого уровня в Сибири. Раньше это была прерогатива европейской части страны. За Уралом подобное произошло впервые практически за 30 лет. Универсиада потребовала пристального внимания губернатора Александра Усса, глубокого погружения в вопросы, касающиеся приёма гостей, организации соревнований. Более 200 тысяч человек посетили соревнования Универсиады, почти 60 стран были представлены. Для Красноярска, который при СССР был закрытым городом, это грандиозное событие. Универсиаде нужно было показать истинных сибиряков, настоящее гостеприимство, открыть глаза студентам, которым завтра предстоит экономически и политически управлять регионами. Разумеется, пошёл разговор о столице.

— Да. Интересно выступил на закрытии Универсиады премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назвал Красноярск столицей Сибири.

— Медведев высказал мысль о том, что столичность Красноярска чувствуется. Нам, красноярцам, конечно, приятно слышать. Это давняя история. В 18 веке статусом Сибстолицы фактически обладал Тобольск, затем в разные периоды первенствовали Иркутск, Томск, во время Гражданской войны – Омск. В советское время Новосибирск взял на себя функцию центра Сибири. Сейчас Красноярск проводит такие мероприятия, которые позволяют говорить о столичности. Но главное не только в этом. Очень важно, чтобы все сибирские города развивались параллельно. Тогда уровень жизни в Сибири в целом будет расти. Не просто так президентом Владимиром Путиным поддержан проект «Енисейская Сибирь», который позволит совершенствоваться Туве, Хакасии, Красноярскому краю в новых экономических и политических условиях. Универсиада сыграла представительскую важнейшую роль в жизни нашего региона, России. Можно говорить, что Красноярский край теперь не только ресурсный центр Сибири, не только экспортный потенциал России. Существенно ощутим спортивно-культурный, административный рост.

— По итогам проведения Универсиады вопросы к освоению средств возникли у прокуратуры и УФАС. По некоторым данным, обыски проходили в том числе и в правительстве Красноярского края.

— Такие крупные мероприятия прокуратура и следственные органы всегда должны проверять. Люди должны знать правду. Прошли соревнования, прошли проверки. Есть нарушения — устранили, призвали к ответу виновных. Нет нарушений — те, кто заслужил, получили награды. Всё, идём дальше. Это нормальное явление. Просто мы создаём ажиотаж. Проверка. Ну и что. Суд установит виновность-невиновность, тогда и будем рассуждать. Шесть лет мы готовились к этому мероприятию, я участвовал на разных этапах. Был депутатом заксобрания края, министром экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края. Видел, как ответственно субъект федерации подошёл к принятию соревнований. Надеюсь, что серьезных злоупотреблений нет. Очень на это рассчитываю.

— О Красноярском экономическом форуме тоже хочется спросить.

— 16-й КЭФ — очень важная площадка для Сибири, для Красноярского края. Мы говорили о повестке, заложенной в проекте «Енисейской Сибири», сделаны акценты на строительстве метро в Красноярске, возведении инфраструктурных объектов. Подписаны документы с генподрядчиком на строительство железной дороги Элегест – Кызыл – Курагино. Это перспективы развития юга Красноярского края, Хакасии и Тувы. Заключены инвестиционные соглашения с многими компаниями. С китайской стороной прошли переговоры, которые касаются технологии строительства не только подземного, но и наземного метро, других видов транспорта. Шла речь о мосте на севере Красноярского края, это выход на, выражаясь советским сленгом, третью очередь Нижнего Приангарья. Мы готовимся к проектированию целлюлозно-бумажного комбината в Красноярском крае. Это огромный потенциал экономического развития края, Енисейской Сибири и Сибири в целом. И Томск, и Иркутск, и Кемеровская область — территории, граничащие с Красноярским краем, включаются в межсубъектовые проекты. Это кумулятивный эффект к улучшению жизни наших людей в Сибири.

— Вам как куратору, депутату ГД, одному из партийных руководителей видно, как Сибирский федеральный округ в целом смотрится на фоне других округов? С точки зрения экономического самочувствия, инвестиционной привлекательности…

— СФО находится в центре России. На Восток четыре тысячи километров, на Запад — четыре тысячи. Сибирь — уникальная территория, ресурсная кладовая нашей страны. Рост инвестиций в Алтайском крае, в Кузбассе, в Красноярском крае, в Новосибирской области в целом выше, чем в других регионах. Темпы роста немного снизились, но все же приток средств огромный, так как проекты очень крупные. Только «Енисейская Сибирь» будет консолидировать до 500 миллиардов в год вложений. Это серьёзный потенциал для развития. Республика Алтай сейчас получает новый туристический импульс. Интересные направления туристической деятельности раскрывают и Алтайский, и Красноярский края. Инфраструктура, созданная под Универсиаду, позволит интенсивно развивать спортивное направление, особенно в зимних видах. Мы надеемся, что еще больше людей будут приезжать к нам жить и работать на благо России. Закончится демографическое падение, вырастет рождаемость. К нам едут люди из стран ближнего и даже дальнего зарубежья.

Время брать кредиты и время снижать долговую нагрузку

— Госдолг Красноярского края превышает 100 млрд рублей и по размеру стабильно держится на верхних строчках всероссийских рейтингов. С приходом в губернаторы Александра Усса Красноярский край активизировал контакты с федеральным центром и финансово-промышленными группами. Даёт ли эта деятельность позитивные подвижки в направлении снижения госдолга, оптимизации бюджета края?

— Красноярский край является регионом-донором: на территории остаётся только часть заработанных доходов. Более 300 миллиардов рублей край отдаёт в федеральный бюджет ежегодно. Но бояться надо не больших расходов, а маленьких доходов. Красноярск по средней заработной плате, по уровню жизни в Сибири лидирует. Красноярский край — как семья с хорошими доходами, которая может позволить себе занять побольше денег, чтобы построить жилье. Для этого регион и проводит большие форумы — чтобы позиционировать себя, получать инвестиции, а затем за счет создания новых производственных мощностей увеличивать доходную часть бюджета и спокойно рассчитываться с кредиторами. Но нужно подходить к кредитам разумно, чтобы их обслуживание становилось дешевле. Идёт плановая работа по замене на бюджетные кредиты в расчёте на уменьшение нагрузки. Всему своё время: взяли средства, реализовали проекты — теперь нужно сократить долговую нагрузку на бюджет края. Александр Усс, вероятно, самый опытный губернатор в Сибири на сегодняшний день. Он много лет работал в Законодательном собрании, имел дело с бюджетом региона, видел подходы предшественников на посту главы территории. Он действует профессионально, выбирает оптимальную модель, которая позволит удержать уровень доходов населения, уровень жизни в Красноярском крае и в то же время рассчитываться с долгами постепенно, разумно увеличивая налогооблагаемую базу субъекта федерации. Александр Усс был избран губернатором в сентябре 2018-го. С ним сейчас работает достаточно сильная команда. И главное, она будет совершенствоваться, думаю, что еще в этом году она будет доформировываться.

— У вас в Госдуме появился новый коллега от Красноярского края, Михаил Берулава. Как вы оцениваете, что коммунисты отдали мандат именно ему?

— Это право КПРФ. Мы, конечно, были бы рады депутату от Красноярского края (лидер красноярских коммунистов Петр Медведев отказался от мандата депутата ГД в пользу бизнесмена Михаила Берулавы — «Континент Сибирь»), независимо от его партийной принадлежности, но каждая политическая организация должна решать самостоятельно, кто будет её представлять в российском парламенте.

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