Здание, где располагался автосалон «Макс Моторс Лада», сменило владельца

ООО «Прорыв», учредителем которого является новосибирский бизнесмен Дмитрий Башмаков, купило за 76,5 млн рублей здание на улице Дачная, 42, где размещался один из автосалонов обанкроченного автодилера ЗАО «Макс Моторс Проект», в Новосибирске.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве, организатором торгов выступил конкурный управляющий ЗАО «Макс Моторс Проект» Михаил Емельянов.

Начальная цена единственного лота, выставленного на аукцион, составила 76,5 млн рублей. В него вошли основное помещения автосалона, расположенное на ул. Дачная, 42, общей площадью порядка 2 тыс кв м, ряд нежилых помещений и два земельных участка. «Покупатель приобрел площадку совсем недорого,я бы сказал — по себестоимости строительства», — дает оценку сделке основатель одного из новосибирских автодилеров на условиях анонимности.

Единственным претендентом на имущество ЗАО «Макс Моторс Проект» оказалась новосибирская компания «Прорыв». Автосалон достался данной фирме по начальной цене. Как следует из сообщения конкурсного управляющего, «у единственного участника торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему».

Несмотря на это, договор купли-продажи с ООО «Прорыв» был заключен в этот же день. По данным ЕГРЮЛ, учредителем ООО «Прорыв» является новосибирский бизнесмен Дмитрий Башмаков. Напомним, что ранее этот предприниматель являлся совладельцем компании «АвтоСтар-Сибирь«, бывшего официального дилера BMW в Новосибирске.

Стоит отметить, что автокомплекс на Дачной строил известный в прошлом новосибирский бизнесмен Андрей Соловьев. После его ухода с рынка в здании на ул. Дачная располагался автосалон группы компаний «Макс Моторс», в котором размещались бренды Skoda, Lada и Jeep, официальным дилером которых она являлась.

Напомним, конкурсное производство в ЗАО «Макс моторс проект» было введено в октябре 2018 года. В отчете Михаил Емельянов в отмечает, что им выявлены признаки преднамеренного банкротства компании.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что основанная Владимиром Сафроновым группа компаний «МАКС Моторс» ранее являлась самым крупным по портфелю брендов в Сибири. До 2009 года «МАКС Моторс» представлял бренды Volkswagen, UAZ, «Русские Автобусы». Пик роста портфеля компании пришелся на 2009–2011 годы, когда она стала также дилером Mazda, Subaru, Land Rover, Jaguar, Ford, Renault, Skoda, Lada, Jeep, Mitsubishi, FIAT Professional, Audi. Кроме того, группа компаний успела выйти в соседний Омск с брендами Mitsubishi и Mazda, а также в Кузбасс с Renault и Lada. Оказавшись в сложном финансовом положении, с августа по сентябрь 2016 года «МАКС Моторс» по инициативе дистрибьюторов лишилась всех представляемых ею брендов.

После закрытия салонов большинство юрлиц группы компаний «МАКС Моторс» были признаны банкротами и сейчас находятся в стадии конкурсного управления.

Как ранее писал «Континент Сибирь», дилерский центр «МАКС Моторс» на улице Добролюбова был продан застройщику ГК «Сибмонтажспецстрой», а автокомплекс на Немировича-Данченко достался основателю универмага LUKSE Тимуру Саттарову. В свою очередь автосалон на Кирова пока находится без движения.

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