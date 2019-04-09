Более полумиллиарда рублей направят на строительство 6 детских садов в Новосибирске

Правительство Новосибирской области внесло изменения в региональный бюджет. Поправки коснулись увеличения расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, в том числе социальных объектов в сфере образования.

По информации пресс-службы правительства НСО, первые поправки в закон об областном бюджете на 2019 год одобрены на заседании правительства региона.

В частности, министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко подчеркнул, что самое значительное направление увеличения расходов бюджета связано со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, в том числе в сфере образования.

Так, на обеспечение ввода шести новых детских садов в Новосибирске будет направлено 537 млн рублей. Также планируется провести работы на объектах образования, спорта, культуры в Колыванском, Новосибирском и Барабинском районах, а также в р.п. Кольцово. Кроме того, уточнены объемы финансирования на строительство многофункциональной ледовой арены в Новосибирске.

Члены правительства одобрили внесенные изменения в закон Новосибирской области об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Документ будет направлен на рассмотрение в Законодательное собрание региона.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что главгосэкспертиза выдала положительные заключения на строительство нового Ледового дворца спорта. Многофункциональная арена строится в преддверии проведения в Новосибирской области Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

Согласно документу, размещенному на официальном сайте Главгосэкспертизы России, экспертами была рассмотрена проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство многофункциональной ледовой арены в Новосибирске. Также была проведена проверка достоверности определения сметной стоимости проекта. По итогам — выданы положительные заключения.

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