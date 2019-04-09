Сергей Меняйло поручил найти механизмы решения проблем «обманутых дольщик» ПТК-30

На совещании в Новосибирске под руководством полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло обсудили ситуацию со строительством жилых многоквартирных домов компаний-застройщиков «ПТК-30».

По данным сибирского окружного информационного центра, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провел в Новосибирске рабочее совещание. В рамках заседания обсуждались механизмы решения проблем граждан, участвовавших в жилищном строительстве многоквартирных домов, застройщики которых входят в структуру группы компаний «ПТК-30».

Как отметил полпред, в приемную Владимира Путина поступает большое количество обращений граждан с просьбами защитить их жилищные права в ситуации с ГК «ПТК-30». Чаще всего люди жалуются на отсутствие достоверной информации от органов власти о принятых решениях и установленных сроках.

Сергей Меняйло подчеркнул, глава государства дал поручение обеспечить всех обманутых дольщиков жильем, восстановить их в законных правах, и ответственны за его исполнение, в первую очередь, органы исполнительной власти регионов и органы местного самоуправления.

По информации министерства строительства Новосибирской области, организациями, которые входят в ГК «ПТК-30», на территории Новосибирска осуществлялось строительство 4 жилых комплексов, включающих 16 многоквартирных домов с почти 5 тыс квартир. Было заключено около 1,3 тыс договоров долевого участия на сумму 3,8 млрд рублей. Официально признаны «проблемными» пять строящихся объектов, расположенных на улицах Вилюйская, Волховская и Дуси Ковальчук.

Помимо этого, «ПТК-30» осуществляли сделки с квартирами, находящимися в залоге у банков. По «серым» схемам с гражданами заключались предварительные инвестиционные договоры, договоры займа и переуступки. На несколько домов у застройщиков не было разрешительной документации.

По словам Сергея Меняйло, во многих случаях сделки заключались вне законодательства о долевом строительстве. Однако люди не должны оставаться один на один с проблемой. Региональным органам власти и мэрии следует в полном объеме проработать механизмы достройки домов и восстановления прав граждан.

Напомним, Новосибирский областной суд выпустил руководителя строительного холдинга ПТК-30 Владимира Коновалова из СИЗО, заменив указанную меру пресечения домашним арестом.

Следствие подозревает отца и сына Коноваловых в хищении средств дольщиков в сумме более 20 млн рублей. Исходя из материалов дела, участниками долевого строительства были проданы квартиры, заложенные банкам.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что в 2017 году Антона Коновалова задержали правоохранительные органы. На него завели уголовное дело по подозрению в коммерческом подкупе. В документах фигурировала сумма 1,6 млн. рублей.

Кроме того, в мае того же года, после возбуждения ряда уголовных дел, прокуратура сообщала о задолженности застройщиков ГК «ПТК-30» перед работниками на общую сумму в 1,7 млн. рублей.

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