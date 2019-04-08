В Абаканском городском суде вновь рассматривается иск главы Хакасии Валентина Коновалова к журналисту, главе пресс-службы «Роснефти» Михаилу Леонтьеву. Заявление от истца принято к производству 25 февраля, рассмотрение заново началось 4 апреля. Однако по существу иск еще не рассматривался. Информация об этом 8 апреля появилась на сайте городского суда.

Ответчиками выступают ООО «Агентство информационных сообщений» и ООО «Видеоканал-Абакан» («Nota Bene”).

Напомним, что конфликт Валентина Коновалова и Михаила Леонтьева продолжается с конца 2018 года, тогда журналист назвал Валентина Коновалова «дебилом». В этом случае глава Хакасии воздержался от подачи иска.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.