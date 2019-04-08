Озеро Карачи признали одним из лучших лечебных курортов России

Озеро Карачи в Чановском районе заняло 7 место в рейтинге самых популярных оздоровительных курортов страны по данным агентства «ТурСтат».

Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг 10 лучших оздоровительных и лечебных курортов России, которые являются популярными местами для отдыха, а также для лечения минеральными водами и грязями. На сайте агентства отмечают, что рейтинг составлен по результатам анализа популярности и предложений отдыха курортов за последние пять лет.

Новосибирская область уступила по популярности, например, таким городам-курортам, как Ессентуки в Ставропольском крае, а также городу Мацеста в Сочи и Марцинальным водам в Карелии. Города-курорты Кавказских Минеральных Вод, которые ежегодно посещает более 1 млн человек, заняли первое место в этом рейтинге.

По данным агентства «ТурСтат» рынок оздоровительного туризма в России оценивается более 10 млн человек в год. Кроме того, специалисты отметили, что курорты минеральных вод и бальнеологические курорты России особенно востребованы в межсезонье, а грязевые курорты пользуются спросом летом.

«На оздоровительных курортах России отдыхают, как правило, от одной до двух недель и расходуют на проживание, оздоровительные процедуры и питание до трёх тысяч рублей в сутки. Дешевле всего в первой десятке отдых обойдется на крымском курорте Саки — до 2,5 тысячи рублей в сутки», — рассказали специалисты агентства.

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